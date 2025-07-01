Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, μετά από καταγγελία για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 15χρονης χωρίς τη συναίνεσή της.

Προηγήθηκε καταγγελία της ανήλικης κοπέλας, σύμφωνα με την οποία οι συγκεκριμένες πράξεις συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής μέσα σε αυτοκίνητο, στην περιοχή της Θέρμη, μετά από έξοδό τους το Σάββατο το βράδυ.

Κατόπιν συντονισμένων αναζητήσεων, ο 19χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, η οποία άσκησε σε βάρος του κακουργηματική δίωξη για βιασμό.

Ο νεαρός - ο οποίος αρνείται την καταγγελία - παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο πήρε 48ωρη προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

