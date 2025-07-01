Μέγαρα: 37χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη μητέρα, την αδερφή του και τον θείο του

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Πευκαινέα, στα Μέγαρα το πρωί της Τρίτης, όταν 37χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε την 71χρονη μητέρα του, την αδελφή του και το θείο του.

Ο δράστης, ο οποίος φαίνεται πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη από τους αστυνομικούς του ΑΤ Μεγάρων.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, με σοβαρότερα τραύματα είναι μητέρα και αδελφή, ενώ πιο ελαφρά τραυματίστηκε ο θείος του δράστη.

Ο 37χρονος σημειώνεται πως στο παρελθόν νοσηλευόταν και σε ψυχιατρική κλινική.

