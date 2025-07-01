Την αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη ζητά ο εισαγγελέας και για τη 2η καταγγελία απόπειρας βιασμού

Της Έλενας Γαλάρη

Να αθωωθεί ο Πέτρος Φιλιππίδης λόγω πλείστων αμφιβολιών και για την απόπειρα βιασμού σε βάρος της δεύτερης καταγγέλλουσας τον Αύγουστο του 2014 μέσα στο αυτοκίνητο του ηθοποιού ζητεί ο εισαγγελέας.

Εστιάζοντας σε 26 αντιφάσεις στις οποίες, όπως είπε, υπέπεσε η καταγγέλλουσα, ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε: «Όλη η υπόθεση είναι δύο καταθέσεις. Αν δεχτείτε αυτές ως αξιόπιστες, χωρίς ίχνος αμφιβολίας, δικάστε τον. Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για το αυτοκίνητο που φέρεται να συνέβη το περιστατικό, πρέπει να κρίνετε την αξιοπιστία της γυναίκας. Δεν δικάζονται έτσι τα κακουργήματα. Και να έχει κάνει τη δουλειά, δεν προφυλακίζουμε έτσι με μια κατάθεση. Τι είμαστε κρεοπώληδες! Αλλοπρόσαλλος είναι εγώ ή αλλοπρόσαλλη είναι η υπόθεση. Άμα δεν ξέρουμε σε ποιο αυτοκίνητο έγινε η πράξη δεν μπορούσε να ξέρουμε αν έγιναν όσα λέει η καταγγέλλουσα. Με απόλυτο σεβασμό σας τα λέω αυτά...».

Ο εισαγγελικός λειτουργός διερωτήθηκε «γιατί δεν έβγαλε φωτογραφία του αυτοκινήτου του κατηγορούμενου; Γιατί δεν πήγε στην αστυνομία να τα καταγγείλει; Επειδή ο δράστης είναι διάσημος δεν θα πάω να τον καταγγείλω; Η αστυνομία είναι για όλους τους πολίτες. Αλλά θα πρέπει να την καλέσουμε να πάμε εκεί, όχι να την ονειρευτούμε. Μην λέμε για την αστυνομία... Γιατί δεν μίλησε στους συγγενείς και την οικογένειά του; Γιατί έπαιξε παράσταση το ίδιο βράδυ; Δεν είχε ψυχικό τραύμα; Δεν είχε πόνους στο σβέρκο; Δεν παίρνω θέση τι έγινε, αλλά και οι δύο οι καταγγέλλουσες κάτι μας κρύβουν και οι δύο» είπε ο εισαγγελέας προσθέτοντας πως «μόνο ο ίδιος ο κατηγορούμενος και το θύμα ξέρουν τι έγινε».

Ο εισαγγελέας εστίασε και στο γεγονός ότι η καταγγελία της φερόμενης πράξης της απόπειρας βιασμού δεν έγινε άμεσα. Τότε, όπως είπε, θα είχε συλληφθεί ο κατηγορούμενος, θα είχαν ληφθεί αποτυπώματα, θα υπήρχε ιατροδικαστική γνωμάτευση.

Αξιολογώντας τα στοιχεία διατύπωσε την άποψη ότι ακόμα και αν ληφθούν ως αληθή όσα λέει η κοπέλα δεν προκύπτει με βεβαιότητα η σωματική βία που της άσκησε ότι ήταν ακαταμάχητη.

«Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν πλέον των πλείστων αμφιβολιών για το αν τελέστηκε η πράξη.Πιθανότητα να έχουν τελεστεί πλημμελήματα που έχουν προ πολλού,πριν την καταγγελία στο ΣΕΗ, έχουν υποπέσει σε παραγραφή».

Στις 23 Ιουνίου ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την αθώωση του ηθοποιού, πάλι λόγω «πλείστων αμφιβολιών», για την απόπειρα βιασμού σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας (μέσα στο καμαρίνι του στο θέατρο «Μουσούρη», το 2010).

Πηγή: skai.gr

