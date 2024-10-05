Θείος Ιωνά Καρούση: Ψέμα να τον παρουσιάσουν ως ισραηλινό στρατιώτη - Σήμερα η κηδεία του

Το τελευταίο αντίο στον Ιωνά Καρούση, που έχασε την ζωή του στο Τελ Αβίβ την περασμένη Τρίτη, κατά τη διάρκεια τρομοκρατικού χτυπήματος, θα πουν σήμερα, Σάββατο σε Ελλάδα και Ισραήλ οι συγγενείς και οι φίλοι του.

Συγκεκριμένα, στις 12:00 μ.μ., στο ελληνορθόδοξο κοιμητήριο στην Πύλη του Προφήτη Δαβίδ ή Πύλη Σιών, στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ θα τελεστεί η κηδεία του 26χρονου άνδρα.

Επίσης, στις 12:30 μ.μ. θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρει και η κοπέλα του, Μαργαρίτα, σε story που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο θείος του αδικοχαμένου Ιωνά, Γιώργος Καρούσης έκανε λόγο για αναίσχυντο ψέμα το γεγονός να παρουσιάσουν τον Ιωνά Καρούση ως μέλος του ισραηλινού στρατού.

«Χθες έγινε μία απόπειρα με ένα αναίσχυντο ψέμα και μία κατάπτυστη ανακοίνωση από μία φερόμενη παλαιστινιακή παροικία της Ελλάδας, όπου παρουσίασαν τον Ιωνά όχι ως αθώο θύμα αλλά ως μέλος του ισραηλινού στρατού. Είναι ένα φοβερό ψέμα. Προσπαθούν να καταδείξουν ότι είναι δικαιολογημένη αυτή η απαράδεκτη τρομοκρατική ενέργεια. Τον παρουσίασαν ώς έναν μισθοφόρο, ο οποίος κατέβηκε από την Ελλάδα στο Ισραήλ για να υπηρετήσει τον ισραηλινό στρατό, ενώ γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήγε σχολείο εκεί και εκ του νόμου, υποχρεωτικά, πήγε στρατό εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εάν η παλαιστινιακή κοινότητα στην Ελλάδα επικροτεί και υποκινεί τρομοκρατικές ενέργειες, θα πρέπει να επέμβει η ελληνική Δικαιοσύνη. Ήταν φίλος της ειρήνης. Όταν μπήκε στο στρατό ζήτησε να μην μπει σε μάχιμη μονάδα και στις τελευταίες δύο επιστρατεύσεις ζήτησε να μην τον πάρουν. Αυτό δείχνει το ήθος της οικογένειας και του ιδίου», πρόσθεσε.

