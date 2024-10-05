Μετρό: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό - Οι νέες επεκτάσεις

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για τη γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας όπου αυτήν τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε 25 από τις συνολικά 26 θέσεις της γραμμής.

Στις 20 θέσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες.

Ο Μετροπόντικας (TBM) «Αθηνά» από την Κατεχάκη έχει ξεπεράσει τα δύο χιλιόμετρα μήκος και σε περίπου 15 ημέρες αναμένεται να βρίσκεται στον σταθμό Ζωγράφου. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει πλήρως τις εργασίες κατασκευής της σήραγγας έως το τέλος του 2025. Ο Μετροπόντικας (TBM) «Νίκη» αναμένεται σε έναν μήνα περίπου να βρίσκεται στον πρώτο σταθμό Άλσος Βεΐκου. Αναμένεται να ολοκληρώσει πλήρως τις εργασίες κατασκευής της σήραγγας έως το τέλος του 2026.

Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για μελλοντικές διασταυρώσεις και επεκτάσεις και έχει διαστασιολογηθεί για επιβατικό φόρτο μεγαλύτερο αυτού που αναμένεται το 2050.

Επίσης, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι το έργο θα συμβάλει στην περιβαλλοντική/αστική αναβάθμιση των περιοχών που θα λειτουργήσουν οι νέοι σταθμοί του Μετρό, με την οικονομική αναβάθμιση και την αξία των ακινήτων και των καταστημάτων. Σε συνεργασία με την Ανάπλαση Α.Ε. υλοποιήθηκαν οκτώ (8) αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για τη σωστή χωρική και συνθετική διαμόρφωση των πλατειών πάνω από τους σταθμούς Μετρό της νέας Γραμμής 4. Έτσι, σημαντικοί δημόσιοι χώροι και πλατείες, όπως για παράδειγμα η πλατεία Κολωνακίου, η πλατεία Κυψέλης και η πλατεία Εξαρχείων, θα διαμορφωθούν οριστικά με βάση το αποτέλεσμα των σχεδιαστικών προτάσεων επιφανών αρχιτεκτονικών γραφείων.

Επέκταση προς Ίλιον

Η επέκταση που έχει ξεκινήσει στην Αττική είναι αυτή της Γραμμής 2 προς Ίλιον, μήκους περίπου 4 χλμ. με 3 σταθμούς (Παλατιανή, Ίλιον και Άγιος Νικόλαος). Παράλληλα, στο ίδιο έργο έχουν ενταχθεί και η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα καθώς και η κατασκευή ενός υπόγειου χώρου στάθμευσης. Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και σύντομα θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο. Η εκτιμώμενη έναρξη της κατασκευής είναι το 2026 και η έναρξη λειτουργίας του το 2031.

Μελλοντικές επεκτάσεις

Ο σχεδιασμός των επεκτάσεων είναι άλλο ένα σημαντικό τμήμα του αντικειμένου της εταιρείας. Στην Αθήνα ο αρμόδιος αυτού του επιπέδου σχεδιασμού είναι ο ΟΑΣΑ. Τον παρόντα χρόνο υλοποιεί τη νέα συγκοινωνιακή μελέτη της Αττικής, από όπου θα προκύψουν και ο σχεδιασμός, η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα των επεκτάσεων του δικτύου Μετρό.

Έχουν μελετηθεί από την Ελληνικό Μετρό σε προκαταρκτικό στάδιο η επέκταση της Γραμμής 2 νότια προς Γλυφάδα και η επέκταση του Μετρό προς Καλλιθέα, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση του ΚΠΙΣΝ ( Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ) με το δίκτυο του Μετρό.

Έχει διερευνηθεί η επέκταση της Γραμμής 4 δυτικά, από το σταθμό «Άλσος Βεΐκου» προς τους δήμους Ιλίου και Πετρούπολης, η οποία θα διέρχεται από τους δήμους Νέας Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας, με δυνατότητα μετεπιβίβασης στις Γραμμές 1 και 2. Ομοίως, η επέκταση της Γραμμής 4 βόρεια, από το σταθμό «Κατεχάκη» προς Μαρούσι, Πεύκη και Λυκόβρυση, με δυνατότητα μετεπιβίβασης στη Γραμμή 1.

Επίσης, έχει μελετηθεί κλάδος της Γραμμής 4 από το σταθμό «Ευαγγελισμός» προς την ΠΥΡΚΑΛ, με δικτύωση στις Γραμμές 2 και 3. Ο κλάδος θα αποτελέσει τμήμα της μελλοντικής Γραμμής 5 προς Χαϊδάρι. Τέλος, διερευνάται η επέκταση της Γραμμής 1 βόρεια, από το σταθμό «Κηφισιά», προς Νέα Ερυθραία και την Εθνική Οδό (κόμβος Βαρυμπόμπης).

