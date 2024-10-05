Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 70χρονο

 Στις 11:00 το βράδυ, το φορτηγό που οδηγούσε 48χρονη γυναίκα και κινούνταν επί της Γρηγορίου Λαμπράκη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 70χρονο. 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Κερατσίνι, όταν φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 70χρονο πεζό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ήταν 11:00 το βράδυ, όταν το φορτηγό που οδηγούσε 48χρονη γυναίκα και κινούνταν επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Πέραμα, παρέσυρε τον 70χρονο άνδρα,  τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. 

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

