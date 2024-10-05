Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Κερατσίνι, όταν φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 70χρονο πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ήταν 11:00 το βράδυ, όταν το φορτηγό που οδηγούσε 48χρονη γυναίκα και κινούνταν επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Πέραμα, παρέσυρε τον 70χρονο άνδρα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

