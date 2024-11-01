Το τι θα συνέβαινε στην Αττική αν αντιμετώπιζε μια πλημμύρα αντίστοιχη με αυτή της Βαλένθια, εξήγησε στον ΣΚΑΪ και στο Live you ο Χάρης Κοντοές, διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδικότερα, ο κ. Κοντοές τόνισε πως το μοντέλο που παρουσιάζει σήμερα έχει ως βασική προϋπόθεση ότι ο Κηφισός και οι διατομές του είναι καθαρές, χωρίς μπάζα και σκουπίδια να φράζουν τη δίοδο και έξοδο του νερού. «Ο Κηφισός χρειάζεται ετήσια συντήρηση και καθαρισμό», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέφερε: «Η Περιφέρεια Αττικής έχει εφαρμόσει αρκετά αυτή τη μελέτη που παρουσιάζουμε σήμερα και την έχει αξιοποιήσει για να προβεί σε καθαρισμούς ήδη εδώ και δύο χρόνια. Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται αυτό και ειδικότερα στα εγκιβωτισμένα κομμάτια, που είναι και αυτά που δεν βλέπουμε».

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο

«Ο κίνδυνος που έχει μια περιοχή δεν εξαρτάται μόνο από το πλημμυρικό κύμα και πόσο αυτό θα επεκταθεί, αλλά και από το ποια τρωτότητα έχουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής: αν έχουμε κτίρια τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στις όχθες των ανοικτών ρεμάτων, εάν αυτά έχουν υπόγεια ή πιλοτές, εάν τα κτίρια είναι φτιαγμένα από υλικά πολύ ευάλωτα σε μια πλημμύρα ή σε μια λασπορροή. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν αναλυθεί σε κάθε ξεχωριστό οικοδομικό τετράγωνο σε όλη αυτή την περιοχή. Στον χάρτη που φαίνεται στους δέκτες, όσο πιο έντονο σκούρο χρώμα, τόσο πιο υψηλού κινδύνου είναι τα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα από άποψη τρωτότητας. Η Καλλιθέα και το Μοσχάτο είναι από τις πιο τρωτές περιοχές», συνέχισε ο κ. Κοντοές.

Με το σκούρο ροζ χρώμα είναι η μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού

Πώς θα αποφευχθεί μια παρόμοια κατάσταση με τη Βαλένθια

Σε ερώτηση για το πόσο ο Κηφισός, μαζί με τα πλευρικά αντιπλημμυρικά, μπορούν να καλύψουν τις αντιπλημμυρικές ανάγκες της Αττικής, ο κ. Κοντοές επισήμανε: «Για τα φυσιολογικά δεδομένα, καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε ακραία φαινόμενα, όπως ο "Daniel", χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Χρειάζονται πρόσθετα αντιπλημμυρικά και να δημιουργηθούν φυσικές λύσεις, λεκάνες οι οποίες να συγκρατούν το νερό πριν φτάσει στα εγκιβωτισμένα κομμάτια. Δηλαδή ξεκινάμε από πολύ ψηλά στην Αττική για να φτάσουμε στις περιοχές που πλέον πλημμυρίζουν. Πρέπει να έχουμε καθαρά δίκτυα, καθαρά όμβρια και πρόσθετα έργα».

Τέλος, ο κ. Κοντοές τόνισε ότι η πυκνότητα πληθυσμού και ο μέσος όρος ηλικίας των κατοίκων μιας περιοχής αποτελούν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία της ευαλωτότητάς της. «Σε φυσιολογικές συνθήκες οι περιοχές αυτές που είναι υψηλής ευαλωτότητας έχουν αντιπλημμυρικά έργα, αλλά σε ακραίες συνθήκες χρειάζονται πρόσθετα αντιπλημμυρικά».

Με το πιο έντονο κίτρινο χρώμα είναι οι περιοχές με ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, καθώς είναι εκεί κατοικούν οι μεγαλύτερες ηλικίες

Πηγή: skai.gr

