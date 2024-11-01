Εισαγγελική έρευνα για αστυνομική βία στα επεισόδια στο ΕΚΘ κατά την κινητοποίηση αντιεξουσιαστών

Προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αφορμή δημοσιεύματα στο Διαδίκτυο που κάνουν λόγο για αστυνομική βία, στην εξέλιξη της έντασης που προκλήθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στην περιοχή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση κινητοποίησης συλλογικοτήτων του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αλλά και βίντεο, αστυνομικοί εισήλθαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν θαμώνες, σπάζοντας καρέκλες και τραπέζια, ενώ πέταξαν δακρυγόνα στον εσωτερικό χώρο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή στον αρμόδια εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση των καταγγελλομένων και τυχόν διάπραξη αδικημάτων.

Κατά πληροφορίες, η έρευνα - την οποία αναμένεται να φέρει εις πέρας Πταισματοδίκης - στρέφεται εναντίον αστυνομικών και οι πράξεις που εξετάζεται εάν στοιχειοθετούνται αφορούν μεταξύ άλλων "παράβαση καθήκοντος", "απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης" και "φθορά ξένης ιδιοκτησίας".

Η ένταση, σύμφωνα με την Αστυνομία, προκλήθηκε όταν κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες κι άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών των ΜΑΤ. Ακολούθησαν προσαγωγές στην περιοχή πέριξ του ΕΚΘ και τελικά συνελήφθησαν δύο άτομα που παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο- ένας 27χρονος για διατάραξη κοινής ειρήνης, βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση και απείθεια, ενώ ένας 21 ετών για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.