Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκε σήμερα, το πρωί της Παρασκευής η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», κ. Μαρία Καρυστιανού, με σκοπό να καταθέσει νέο υπόμνημα, καθώς και για να φωτογραφίσει αταυτοποίητα οστάρια θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας του Μαρτίου του 2023.

«Έτσι δουλεύει η ανακριτική διαδικασία στο έγκλημα των Τεμπών, συνεχώς με υπομνήματα και επιστολές, προκειμένου να γίνουν τα αυτονόητα», σχολίασε η ίδια σε δηλώσεις της, σύμφωνα με το onlarissa

«Ήθελα να κάνω τα παράπονά μου στον Εφέτη Ανακριτή για δύο γεγονότα που με έχουν στιγματίσει», επεσήμανε στη συνέχεια.

Πρόκειται, όπως ανέφερε, για το λάθος σε σχέση με τον μεταλλειολόγο που με ειδική επιστολή ζητήθηκε να οριστεί στην ομάδα του ειδικού πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιών, Βασίλη Κοκοτσάκη, καθώς και για το λευκό κοντέινερ, το οποίο βρισκόταν στον ιδιοκτήτη του αντί για την περιοχή του Κουλουρίου.

Όπως σημείωσε για την εν λόγω επιστολή, «στο τέλος τόνιζε ότι αν γίνει μια απλή εξέταση δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Μαντέψτε τι ζήτησε ο ανακριτής; Να γίνει μια απλή εξέταση. Θεωρούμε αυτά τα λάθη εσκεμμένα πλέον. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν μπορείς να κάνεις τέτοια λάθη, ειδικά όταν έχεις και τις οδηγίες».

Ταυτόχρονα, η κ. Καρυστιανού ενημέρωσε πως ήρθε και για να βγάλει φωτογραφίες από το κουτί τα αταυτοποίητα οστάρια, τα οποία, όπως κατήγγειλε «περιμένει να αλλοιωθούν αρκετά, ώστε, ακόμα και στο εξωτερικό να τα στείλουμε, να μην μπορέσει να γίνει ταυτοποίηση».

«Ανέφερα δύο γεγονότα τα οποία ή είναι πολύ μεγάλη ανικανότητα ή σκοπιμότητα», κατέληξε η πρόεδρος του Συλλόγου. «Κάτι άλλο δεν μπορώ να δω και σε κάθε περίπτωση κανένα από τα δύο δεν είναι πλέον ανεκτά».

Τι δήλωσε η κ. Καρυστιανού:

