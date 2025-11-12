Θάνατος παιδιού στην Πάτρα: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο 25χρονος θείος

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο 25χρονος θείος του 4χρονου παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μεγάλο ύψος στην Πάτρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 25χρονος, βάδιζε μαζί του. Κάποια στιγμή κινούμενοι και οι δύο στην άκρη του δρόμου έπεσαν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων.

Το σημείο που συνέβη η τραγωδία:

Κατόπιν, το τραυματισμένο παιδί διακομίστηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου, όπως διέγνωσαν οι γιατροί, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με μειωμένο επίπεδο συνείδησης σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Διασωληνώθηκε και έγινε προσπάθεια ανάνηψης για 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε το βράδυ της Τρίτης.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ο 25χρονος θείος του παιδιού διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε τραυματισμένος, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμού του παιδιού τους.

