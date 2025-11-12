Είχε τραβηχτεί η περόνη της χειροβομβίδας, που βρέθηκε κοντά στο σπίτι του σωφρονιστικού υπαλλήλου όπου πυρπολήθηκε το όχημά του νωρίς το πρωί στην περιοχή της Νίκαιας, αλλά δεν έσκασε λόγω αστοχίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σημειώνεται πως αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπούτα.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία ανέλαβε τον έλεγχο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστή ως «ελληνικό FBI».

«Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα - Ήταν γερό το μπαμ» - Τι λέει γείτονας του σωφρονιστικού

«Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Ήταν γερό το μπαμ», ανέφερε γείτονας του σωφρονιστικού υπαλλήλου στη Νίκαια, του οποίου το αυτοκίνητο πυρπόλησαν άγνωστοι τα ξημερώματα στην οδό Ευριπίδου, πετώντας και μία χειροβομβίδα.



​Ο κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τον ισχυρό θόρυβο που τον ξύπνησε μέσα στη νύχτα.

​Η δήλωση του γείτονα: ​«Κατά τις 4:00, 4 και τέταρτο εκεί πέρα, άκουσα ένα μεγάλο θόρυβο. Ο θόρυβος αυτός δεν ήξερα τι είναι, δεν φαντάστηκα. Και μου λένε σήμερα ότι κάτι έγινε, έκρηξη, λένε, ΚΆΤΙ. ​Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι, αλλά ήταν μεγάλος θόρυβος. Ήταν γερό το μπαμ αυτό που ακούστηκε. ​Τους γείτονες δεν τους ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, εντάξει, στην περιοχή. Αλλά από κει και πέρα, αυτό το περιστατικό πρώτη φορά συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί εδώ τέτοιο πράγμα στην περιοχή. Δεν βγήκα, γιατί φοβήθηκα. Λέω, τι, άμα είναι κάτι, τι, μη μας κάνουνε καμιά ζημιά. Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος».

