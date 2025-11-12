Επιχειρηματίας - θύμα του παλαιοημερολογήτη ιερέα - youtuber ο οποίος προφυλακίστηκε χθες μετά την απολογία του μιλά αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ για έναν άνθρωπο υπεράνω πάσης υποψίας.

Μετά τη δωρεά ενός μικρού ξύλινου σπιτιού, ο επιχειρηματίας ήταν ένας από τους πολλούς που δέχθηκε αυτό το μήνυμα από τον ιερέα για οικονομική ενίσχυση.

«Καλημέρα λοιπόν Χρήστο. Ευχόμαστε να είσαι καλά. Συγγνώμη που παίρνω το θάρρος να σας στείλω μήνυμα, αλλά υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Χρειαζόμαστε χρήματα για να συμπληρώσουμε το ενοίκιο του ναού του Αγίου Παρθενίου. Μπορείτε να βοηθήσετε; Είναι ανάγκη. Με εκτίμηση πάτερ Αστέριος».

«Φαινότανε πολύ καλός ο άνθρωπος και όταν τον γνώρισα από κοντά πραγματικά [η εικόνα που είχα] έρχεται σε αντίθεση με όλα αυτά που μαθαίνουμε», ανέφερε ο επιχειρηματίας Χρήστος Τζιαχρήστας στην εκπομπή Live You.

O ίδιος πρόσθεσε πως «αφού τελείωσε η δωρεά που κάναμε, ήθελε κάποια άλλα πράγματα να φτιάξει, δεν ξαναμιλήσαμε και μετά φέτος το καλοκαίρι μου έστειλε το μήνυμα, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι copy paste, έλεγε Χρήστος και μετά μιλούσε στον πληθυντικό. Συνήθως ξέρω στις εκκλησίες και στα μοναστήρια δεν ζητάς, έρχονται μόνοι τους οι πιστοί αν είσαι εντάξει».

Όπως αναφέρει ο ίδιος όταν είδε αυτό το μήνυμα κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Κάπου κάπως κάτι, κάτι μου βρώμαγε εδώ να το πω και λαϊκά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μαζί με τον ιερέα - youtuber και πρώην μοντέλο - χθες προφυλακίστηκε ακόμη ένας παλεοημερολογίτης ιερέας και δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.

Κατά την απολογία τους οι δύο ιερείς παλαιοημερολογήτες δέχτηκαν βροχή ερωτήσεων από ανακριτή και εισαγγελέα για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών που αντιμετωπίζουν.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν η 52χρονη στην οποία αποδίδεται ο ρόλος της αρχηγού και δύο συνεργοί της.

