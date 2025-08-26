Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θάνατος 58χρονου οδηγού ταξί στο λιμάνι του Πειραιά

Ο 58χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του οχήματος του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

ΕΚΑΒ

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε Ε.Δ.Χ. όχημα (ταξί) με τον 58χρονο ημεδαπό οδηγό του, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο". Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιμάνι Πειραιά ταξί Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark