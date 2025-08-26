Φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά σε προαύλιο εταιρείας ξέσπασε νωρίς το απόγευμα την Τρίτη στην Αγία Μαρίνα Παιανίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Για το λόγο αυτό πριν λίγο εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 λίγο μετά τις 16.30 προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες αποτελούνται από 15 οχήματα με 35 πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκαν και δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παλλήνης, Χρήστο Αηδόνη, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, η φωτιά από την πλευρά της Παλλήνης έχει οριοθετηθεί, ωστόσο κινείται προς την Πλευρά της Παιανίας όπου υπάρχουν πολλά σπίτια.

Ο κ. Αηδόνης δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον προαύλιο χώρο επιχείρησης και επεκτάθηκε σε διπλανή δασική έκταση.

Ανέφερε μάλιστα ότι οι φλόγες πλησίασαν το ελληνοαμερικανικό κολλέγιο, το οποίο πάντως δεν κινδύνευσε χάρη σε αντιπυρική ζώνη που είχε δημιουργηθεί.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιοπαναγιά #Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 26, 2025

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Σημειώνεται πως λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς, απο το ύψος της οδού Ανοίξεως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.