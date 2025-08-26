Λογαριασμός
Πάτρα: Συνελήφθη ένας άνδρας για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς, βρισκόμενος χθες το μεσημέρι σε σπίτι συγγενικού προσώπου της ανήλικης, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της

περιπολικό αστυνομίας Ελλάδας

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για βιασμό και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς, βρισκόμενος χθες το μεσημέρι σε σπίτι συγγενικού προσώπου της ανήλικης, την προσέγγισε τη στιγμή που ήταν μόνη της και στη συνέχεια, με την άσκηση σωματικής βίας, τέλεσε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη εξετάσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

