«Καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς», αναφέρουν πηγές από το Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «εκτεταμένη διασπορά Aspergillus» στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, σημειώνουν πως ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του, στο οποίο δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναφερθεί δημόσια στο έγγραφο του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού είναι απόλυτα διασφαλισμένη.

«Η Διοίκηση καταγγέλλει ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας. Δηλώνουμε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή.

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

