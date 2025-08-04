Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση του 3χρονου παιδιού που βρέθηκε νεκρό σε παραλία στο Παλαιό Φάληρο, ενώ αναμένεται η απολογία της 32χρονης μητέρας, την Τετάρτη.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα είχε γεννήσει και τα τρία παιδιά σε δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, ενώ οι αστυνομικές αρχές βρήκαν στο σπίτι της έγγραφα τόσο από νοσοκομεία όσο και γιατρούς. Πρόκειται για στοιχεία που καταρρίπτουν το αφήγημά της πως δεν έχει ξαναπάει στο νοσοκομείο και φοβόταν να πάει και το μικρό κοριτσάκι, όταν χτύπησε, υπό τον φόβο απέλασης.

Ένα ακόμη εύρημα καταρρίπτει τα όσα έχει ισχυριστεί. Ενώ η 32χρονη είπε πως το παιδί έπεσε στην μπανιέρα, κηλίδες από αίμα της 3χρονης βρέθηκαν στον νεροχύτη, στην κουζίνα.

Η πιο τραγική αντίφαση είναι πως ισχυρίστηκε προανακριτικά στην αστυνομία πως όταν πήγε το παιδί στη θάλασσα, ήταν ζεστό και χτυπούσε η καρδιά του, ενώ στις λιμενικές αρχές είπε πως «κατάλαβα μετά το χτύπημα πως δεν είχε τις αισθήσεις του, μάλλον ήταν νεκρό» και το κατέβασε στη θάλασσα.

Διαφορετικά σενάρια έδωσε και για το τι συνέβη στο νερό. Από τη μία λέει πως «το άφησα, γύρισα πλάτη και έφυγα» και την άλλη λέει πως «το πήγα εκεί για να συνέλθει και μου γλίστρησε».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σύζυγός της και πατέρας των παιδιών έχει απελαθεί από το 2023.

Παράλληλα, στο κάδρο των ερευνών είναι και ο ενοικιαστής του διαμερίσματος στα Κάτω Πατήσια που διέμενε η οικογένεια το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για έναν άνδρα 60-70 ετών, που φαίνεται πως την επισκεπτόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το σενάριο και της προγενέστερης κακοποίησης του μικρού κοριτσιού.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.