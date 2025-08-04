Σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε 29χρονος που συνελήφθη για σειρά παρανομιών

Δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής, απόπειρας κλοπής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απείθειας και παράβασης του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 29χρονου, από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλβης. Ο 29χρονος, μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

Ειδικότερα, το πρωί της Κυριακής ο 29χρονος έκλεψε ΙΧ αυτοκίνητο από τον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Προηγουμένως στην ίδια περιοχή, αποπειράθηκε να διαρρήξει ένα άλλο αυτοκίνητο και εισήλθε εντός ανασφάλιστου οχήματος χωρίς όμως να αφαιρέσει αντικείμενο αξίας.

Στη συνέχεια, αφού στάθμευσε το παραπάνω όχημα στην περιοχή της Σταυρούπολης, προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα (δίκυκλο και αυτοκίνητο) και διέρρηξε μία αποθήκη με ιατρικά υλικά, απ' όπου αφαίρεσε ένα ποδήλατο, το οποίο εγκατέλειψε σε κοντινό σημείο.

Κατά τον εντοπισμό του από τους αστυνομικούς, ο 29χρονος κατελήφθη να κατέχει πλαστικό αιχμηρό αντικείμενο και ακόμη ένα αιχμηρό αντικείμενο κραδαίνοντάς τα, ενώ κατά την ακινητοποίηση του προέβαλε αντίσταση.

Ο συλληφθείς μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας, οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική, όπου νοσηλεύεται.

Πηγή: skai.gr

