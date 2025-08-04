Ξεκινούν από την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου από τη διασταύρωση του Αεροδρομίου «Μακεδονία» έως την είσοδο της Περαίας, μετά και το «πράσινο φως» που «άναψε» στην τελευταία της συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 4.950.000 ευρώ, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της συγκεκριμένης οδού, που αποτελεί τον βασικό άξονα σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τον ανατολικό της τομέα και τον παραλιακό οικισμό της Περαίας, που παρουσιάζει προβλήματα σε αρκετά σημεία του.

Με τις εργασίες που προβλέπονται θα γίνουν τεχνικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση καθιζήσεων και διαβρώσεων του οδοστρώματος, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης, τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας και εκτεταμένοι καθαρισμοί χόρτων στις άκρες του δρόμου.

Παράλληλα θα συντηρηθούν οι δύο μεταλλικές πεζογέφυρες, κοντά στο ΙΕΚ Θέρμης και πριν από την είσοδο στον οικισμό της Περαίας, ενώ θα κατασκευαστούν φρεάτια και αγωγοί συλλογής ομβρίων υδάτων στον κόμβο Πλαγιαρίου, στο ύψος του φυτωρίου Αλεξάκη καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του ΙΕΚ Θέρμης, όπου το οδόστρωμα πλημμυρίζει συχνά, σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας επισήμανε ότι η παρέμβαση αυτή γίνεται σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους στην ανατολική πλευρά της πόλης, με αυξημένους κυκλοφοριακούς φόρτους μέρα και νύχτα, με πολλά προβλήματα κι αρκετά επικίνδυνα σημεία. «Έχουμε προγραμματίσει ένα εκτεταμένο εύρος εργασιών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα ασφάλειας, εύκολη και άνετη κυκλοφορία των οδηγών, άνετη και ασφαλή μετακίνηση των πεζών, ταυτόχρονα με την αντιπλημμυρική θωράκιση της οδού και του οικιστικού ιστού στην ευρύτερη περιοχή» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

