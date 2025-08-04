Για την απάνθρωπη επίθεση που δέχτηκε, όταν ένας νεαρός τον πέταξε «για πλάκα» μέσα στο σιντριβάνι της Πλατείας Ιπποκράτους στη Ρόδο, μίλησε ο κ. Ανδρέας, λέγοντας πως κάποιος τον «αποζημίωσε» μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και εισαγγελική παρέμβαση.

Μιλώντας στη «Ροδιακή», ο κ. Ανδρέας, που είναι άστεγος, περιγράφει πως ένα άτομο, που του συστήθηκε ως «χωροφύλακας», του έβαλε στις τσέπες 160 ευρώ προκειμένου να τον αποζημιώσει, όπως του είπε. Μάλιστα, επισημαίνει πως ο ίδιος άνθρωπος που του έδωσε λεφτά τού είπε πως ο δράστης ήταν αλλοδαπός.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο κ. Ανδρέας αναφέρει επίσης πως το περιστατικό δεν έγινε πριν από ένα μήνα, αλλά πριν από μερικές μέρες, ενώ βρισκόταν δίπλα στο συντριβάνι και μάζευε τα κέρματα που πετούσαν οι περαστικοί.

Αναλυτικά όσα αναφέρει για την υπόθεση:

