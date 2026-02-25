«Θα πεθάνετε σήμερα»: Αστυνομικοί περιγράφουν στη δίκη Λυγγερίδη σφοδρές επιθέσεις από οπαδούς

Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, με τις συγκλονιστικές καταθέσεις των συναδέλφων του αδικοχαμένου αστυνομικού.

Όπως κατέθεσαν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι αστυνομικοί της διμοιρίας του Γιώργου Λυγγερίδη, το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 από θαύμα δεν χτυπήθηκαν θανάσιμα περισσότεροι άνδρες της ασφάλειας, καθώς δέχτηκαν σφοδρότατες επιθέσεις τόσο πριν όσο και μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού από ναυτική φωτοβολίδα.

Χαρακτηριστικά ανέφεραν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ: «Eίχαμε πληροφορία ότι εξέρχονται του γηπέδου οργανωμένα άτομα, οπαδοί του Ολυμπιακού με ανθρωποκτόνο πρόθεση σε βάρος μας. Περίπου 200 άτομα ήταν. Ήμασταν σε ετοιμότητα. Πράγματι βγήκαν τα άτομα και κινήθηκαν προς το μέρος μας. Όταν ο όγκος των ατόμων έφτασε στα 120 μέτρα, δεχτήκαμε απειλές και ύβρεις, όπως ‘’μπάτσοι, θα πεθάνετε σήμερα’’. Μετά ξεκίνησαν οι σφοδρότατες επιθέσεις που ήταν οργανωμένες. Ο καθένας είχε τον ρόλο του».

Οι αστυνομικοί αναφέρθηκαν και στη ναυτική φωτοβολίδα που έπληξε τον Γιώργο Λυγγερίδη, στις προσπάθειες που έκαναν οι συνάδελφοί τους για να σβήσουν τη φωτιά αλλά και στον όγκο των πυρομαχικών, που όπως λένε, δέχτηκαν εκείνο το βράδυ.

