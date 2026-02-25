Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας νοσηλεύεται ένα βρέφος 5 μηνών.

Το μωρό διεκομίσθη εσπευσμένα από το νοσοκομείο της Ζακύνθου έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, καθώς διεγνώσθη με μηνιγγίτιδα.

Οι επόμενες δύο ημέρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι γονείς του παιδιού υποστηρίζουν πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος, καθώς στο νοσοκομείο της Ζακύνθου δεν υπήρχε παιδίατρος.

Η οικογένεια κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ενώ υπάρχει και ένορκη διοικητική εξέταση η οποία θα γίνει από τη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος της Ζακύνθου.

Πηγή: skai.gr

