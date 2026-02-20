Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση αστυνομικού στη δίκη για τον Γιώργο Λυγγερίδη, που «καίει» τους κατηγορούμενους που δικάζονται για τη δολοφονική επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χτες στη δίκη, ένας αστυνομικός υποστήριξε πως είχε ενημέρωση ότι «τα άτομα είχαν φύγει από το "Καραϊσκάκης"» σημειώνοντας πως: «Θεωρώ ότι τα άτομα αυτά ήταν του Ολυμπιακού».

Δεύτερος συνάδερφος του αδικοχαμένου αστυνομικού, ο οποίος ήταν παρών όταν ο Γιώργος Λυγγερίδης χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα, δήλωσε πως οι δράστες «από το μένος που είχαν, αποδείχτηκε ότι ήταν εγκληματίες, ήταν δολοφόνοι».

Οι αστυνομικοί της διμοιρίας του κατέθεσαν επίσης πως δέχτηκαν πρωτοφανή όγκο πυρομαχικών, τα οποία, έμαθαν αργότερα ότι οι δράστες είχαν προμηθευτεί από το «Καραϊσκάκης».

«Φώναζαν συνθήματα υβριστικά», περιγράφει χαρακτηριστικά αστυνομικός που παρίστατο στο αιματηρό επεισόδιο. «Θα πεθάνετε σήμερα μπάτσοι. Θα γίνει ο τάφος σας σήμερα έλεγαν», συμπλήρωσε ο μάρτυρας.

«Πανηγύριζαν μετά που χτύπησαν τον Γιώργο και επιτίθεντο με φωτοβολίδες σε ευθεία βολή. Δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν αναρχικοί οι δράστες. Ήταν οπαδοί. Μετά το χτύπημα στον Λυγγερίδη, οι επιθέσεις έγιναν πιο σφοδρές», ανέφερε αστυνομικός στο δικαστήριο.

Οργή της οικογένειας για το πανό συμπαράστασης στον βασικό κατηγορούμενο

Με τη σειρά τους οι δικηγόροι της οικογένειας του αστυνομικού προσκόμισαν φωτογραφία από αγώνα μπάσκετ στο ΣΕΦ την προηγούμενη εβδομάδα, όπου φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν αναρτήσει πανό δηλώνοντας στήριξη σε βασικό κατηγορούμενο.

«Πάνε να πούμε ότι δεν ήταν εγκληματική οργάνωση, τη στιγμή που βλέπουμε στα γήπεδα να ανορθώνεται αυτό το πανό, που υποστηρίζει όλους αυτούς τους εγκληματίες, για τον συγκεκριμένο άτομο που ήταν στη Θύρα 7 και αυτή τη στιγμή γίνεται δίκη σε βάρος του», σχολίασε η Ευγενία Λυγγερίδη, μητέρα του άτυχου αστυνομικού.

Το ίδιο πανό είχαν αναρτήσει και κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός- Λεβερκούζεν προχτές στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ενισχύοντας την πεποίθηση των γονιών του Γιώργου Λυγγερίδη, ότι οι δράστες της επίθεσης δεν ήταν αναρχικοί, όπως ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων, αλλά οπαδοί του Ολυμπιακού.

Όπως ανέφερε και ο πατέρας του αστυνομικού, Θανάσης Λυγγερίδης, το πανό με το σύνθημα «Λευτεριά στα αδέλφια μας» δεν μπορεί να αποδοθεί σε άτομα εκτός του Ολυμπιακού, αφού τοποθετείται αποκλειστικά από τη Θύρα 7.

Προσθέτει μάλιστα πως είδε ο ίδιος το ίδιο πανό και την προηγούμενη ημέρα στον αγώνα «Ολυμπιακός–Λεβερκούζεν».

«Και τα δύο πανό είναι της Θύρας 7 και εδώ δικάζουμε τη Θύρα 7. Δεν δικάζουμε ούτε τους αναρχικούς ούτε τίποτα».

«Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει οργάνωση μεταξύ τους και ταυτόχρονα να νιώθουν την ανάγκη να εκφράσουν δημοσίως, από το πέταλο των οργανωμένων, τη στήριξή τους», επισημαίνει και ο Δημήτρης Σκύφτας, δικηγόρος της οικογένειας.

