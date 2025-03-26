Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε και πάλι το θαύμα της και από μωρά αυτήν τη φορά έκανε... σχολιαρόπαιδα τους πολιτικούς αρχηγούς! Στο βίντεο απεικονίζονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Στέφανος Κασσελάκης, η Λιάνα Κανέλλη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, η Αλέκα Παπαρήγα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο:

