Στο κενό βρίκσεται το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ σχετικά με την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε με τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

Όλα ξεκίνησαν με την απόσταση που πήραν τα πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας, σχετικά με τη συνεισφορά τους στην έρευνα, ανοίγοντας τον Ασκό του Αιόλου και προκαλώντας ντόμινο εξελίξεων και αντιδράσεων.

Όπως αποκαλύφτηκε, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την πυρόσφαιρα είναι αμφισβητούμενη καθώς βασίζεται σε προσομοιώσεις που δεν έχει καν στην κατοχή του ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά οι τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών θυμάτων και ειδικότερα της ΕΔΑΠΟ (Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών), βασικό μέλος της οποίας είναι ο Κώστας Λακαφώσης.

Μάλιστα τις συγκεκριμένες προσομοιώσεις φαίνεται πως έχει ζητήσει επανειλημμένως ο εφέτης ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος, ωστόσο αυτές δεν έχουν δοθεί.

Υπενθυμίζεται πως στο πόρισμα -το επικαλούνται και τα δύο πανεπιστήμια-, θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας «άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό τουλάχιστον 2,5 τόνων», που φέρεται, σύμφωνα με συμπεράσματα, να μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία.

Το «άδειασμα» των πανεπιστημίων

Ο ερευνητής του πανεπιστημίου της Γάνδης, Γιώργος Μαραγκός, ανέφερε αρχικά ότι οι δύο ερευνητές του πανεπιστημίου ουδέποτε κλήθηκαν να διερευνήσουν το δυστύχημα και ουδέποτε πραγματοποίησαν οποιαδήποτε προσομοίωση για λογαριασμό του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

«Κατά την άποψή μας, το όνομα του Πανεπιστημίου της Γάνδης έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με κάπως παραπλανητικό τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι εγκρίνουμε όσα περιλαμβάνονται σε αυτήν, κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει» ανέφερε, σημειώνοντας πως «έχω εισηγηθεί να ζητήσουμε να βγει το κομμάτι της πυρόσφαιρας».

Αυτό επιβεβαίωσε και ο κ. Λακαφώσης. «Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γάνδης δεν έχουν κάνει ούτε αυτοί ανακοίνωση αλλά ένας από αυτούς και όχι ο προϊστάμενος, είχε μια ιδιωτική συνομιλία με κάποιον στην Ελλάδα και κάτι του μετέφερε. Αυτό που μετέφερε ο συγκεκριμένος ερευνητής δεν είναι (ανακοίνωση) του πανεπιστημίου της Γάνδης», είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1.

Αντίστοιχα, από το πανεπιστήμιο της Πίζας, ο Γκάμπριελ Λαντούτσι σε επιστολή που έστειλε στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αναφέρει ότι δεν είχε υπογράψει ποτέ σύμβαση με τον Οργανισμό.

«Δεν μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε αναφορά στο πανεπιστήμιο της Πίζας χωρίς καμία υπογεγραμμένη συμφωνία. Η προηγούμενη επικοινωνία μου είναι ένα άτυπο και ατομικό e-mail προς τον κ. Ακού στις 9 Ιανουαρίου 2025, προκειμένου να ενημερωθεί για ένα επιστημονικό γενικό πρόβλημα, σε γενικές συνθήκες, και εντελώς εκτός της υπόθεσης των Τεμπών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εξηγήσεις Παπαδημητρίου, οι αναφορές για την πυρόσφαιρα και η καταγγελία για απειλές

Σε όλα αυτά κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας ανακοίνωσε πως το συμβούλιο του Οργανισμού «αναμένεται να προχωρήσει στην απόσυρση κάθε αναφοράς από το πόρισμα γύρω από την πυρόσφαιρα».

Μάλιστα, επισήμανε πως ίδιος είχε ζητήσει ρητώς στις 26 Φεβρουαρίου να μην βγει στον αέρα το πόρισμα πριν δοθεί η αντίστοιχη μελέτη από το πανεπιστήμιο της Λοζάνης.

Ωστόσο, όπως κατήγγειλε, ο Μπαρτ Ακού, μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και νούμερο 2 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, είπε ότι αν δεν βγει το πόρισμα, θα προχωρήσει ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου, κατηγορώντας τον ελληνικό οργανισμό ότι δεν αφήνει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό να κάνει τη δουλειά του. «Φανταστείτε τι είχε να γίνει στην Ελλάδα αν συνέβαινε κάτι τέτοιο», σχολίασε.

«Παρά την ομόφωνη αντίρρηση επέμειναν να μπει στο πόρισμα η πυρόσφαιρα», σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου, επιρρίπτοντας ουσιαστικά ευθύνες στον κ. Ακού.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως ο κ. Ακού στο κομμάτι για την πυρόσφαιρα, βασίστηκε σε ανεπίσημες συνομιλίες με ειδικούς από το πανεπιστήμιο της Γάνδης, κάτι που ανάγκασε το πανεπιστήμιο να δηλώσει ότι διαφωνεί με το πόρισμα.

Επέμεινε στις απειλές δείχνοντας τον Μπαρτ Ακού: «Από την ημέρα της παρουσίασης του πορίσματος δέχθηκα απειλές, γιατί συνεχίζω να το ψάχνω. Απειλές ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και τα στελέχη που ήρθαν στην Ελλάδα θα διαφοροποιηθούν από αυτό που λέω και θα με εκθέσουν ότι και καλά πάω να παρέμβω στο έργο τους. Από τον κ. Ακού μάλιστα ειπώθηκαν (απειλές) ενώπιον πενταμελούς συμβουλίου με πτέραρχους εν αποστρατεία και ανώτατους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας».

Ακόμη, τόνισε πως ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν είχε δικαίωμα να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο πόρισμα. «Θα απευθυνθώ σε ανώτατα ιδρύματα για τη γνωμάτευση για την πυρόσφαιρα, ήδη έχουμε κάνει αίτημα στον "Δημόκριτο"», τόνισε.

Ο ΣΚΑΪ έφερε στη δημοσιότητα και τα αποκαλυπτικά e-mails μεταξύ του Χρήστου Παπαδημητρίου και του Μπαρτ Άκου σχετικά με το πόρισμα.

Τι απαντά ο Κ. Κυρανάκης για τα συμπεράσματα για την πυρόσφαιρα

Αποστάσεις από τις εξελίξεις με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ πήρε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας πως για την πυρόσφαιρα δεν έχουν δοθεί οριστικές απαντήσεις. «Αποστολή μου είναι να διασφαλίζω την ανεξαρτησία αυτής της επιτροπής και οποιοδήποτε σχόλιο μου επί των θεμάτων που συζητούνται τις τελευταίες ημέρες, μπορεί να θεωρεί παρέμβαση και δεν πρέπει και δεν θέλω να το κάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να εξετάσουν αυτά που έχουν συμβεί με ψυχραιμία» ανέφερε αρχικά μιλώντας στο Open.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Για παράδειγμα, στο πόρισμα στο συμπέρασμα που αφορά την πυρόσφαιρα λέει ότι επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις και να καταλήξουμε με επιστημονικό τρόπο στο τι ακριβώς προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Δεσμεύεται ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να συμβληθεί με ένα αναγνωρισμένο ινστιτούτο για να πιστοποιήσει τη μέθοδο που φέρνει οποιοσδήποτε επιστήμονας στην έρευνα. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα άλλα αποφασίσαμε να μην μεταθέσουμε την παρουσίαση του πορίσματος».

Σε ερώτηση για το αν θα πρέπει ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κ. Παπαδημητρίου να πάει στον εισαγγελέα μετά τις απειλές που, όπως κατήγγειλε δημόσια, δέχτηκε, ο κ. Κυρανάκης απάντησε «φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη».

Μαρινάκης: Οργανωμένο σχέδιο για συγκάλυψη της αλήθειας

Θέση για τα όσα συμβαίνουν πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Τους τελευταίους μήνες χτίστηκε ένα αφήγημα περί δήθεν συγκάλυψης από την κυβέρνηση, πάνω σε μια σειρά από θεωρίες που ξεδιπλώθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία και τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, διακινώντας κάθε πιθανή και απίθανη θεωρία. Εμείς σε κάθε τέτοιο ερώτημα απαντούσαμε ότι πρέπει όλα να τα βρει η Δικαιοσύνη», είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το σύνολο των κομμάτων της Αντιπολίτευσης πιάστηκε από ένα μικρό απόσπασμα του πορίσματος για την πυρόσφαιρα και τα εύφλεκτα υλικά», συνέχισε και επισήμανε: «Κάποιες εβδομάδες μετά μαθαίνουμε ότι ενδέχεται αυτός ο τρόπος που εξήχθησαν τα συμπεράσματα να είναι προβληματικός. Τι μεσολάβησε τώρα; Τα δυο πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας παίρνουν σαφέστατες αποστάσεις ως προς την πυρόσφαιρα. Πάντως, και αυτή η συζήτηση μάλλον δείχνει ότι μιλάμε για μια ανάποδη συγκάλυψη, τη συγκάλυψη της αλήθειας. Μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Γιατί η κοινή γνώμη δεν ήξερε τα 7 πορίσματα που υπήρχαν στη δικογραφία, εγώ θα πω ορθώς, γιατί ήταν μέρος δικογραφίας. Ήξερε μόνο όλα όσα εκείνους συνέφεραν για να εξυπηρετήσουν τον δικό τους σκοπό. Τώρα λοιπόν αρχίζουμε και μαθαίνουμε την αλήθεια. Σκεφτείτε πόσο μισή αλήθεια ήξερε ο κόσμος πριν λίγες εβδομάδες, πόσα πράγματα βγήκαν εκ των υστέρων».

Μάλιστα, αναφερόμενος στην αξιοπιστία του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως «αφήσαμε να βγει στο φως μια αλήθεια, η οποία δεν ήταν καθόλου κολακευτική για εμάς», συμπληρώνοντας ότι «όλοι κρίνονται και αξιολογούνται».

«Ο κ. Παπαδημητρίου ζήτησε από την τριμελή επιτροπή να μη συμπεριληφθεί στο πόρισμα το κομμάτι για την πυρόσφαιρα λόγω αμφιβολιών. Δεν θα αξιολογήσω εγώ τον επικεφαλής ενός ανεξάρτητου οργανισμού, είμαι εδώ να απαντώ για κάποια δεδομένα. Θα το κρίνουν οι αρμόδιοι. Άπαντες αξιολογούνται» απάντησε όταν ερωτήθηκε αν πρέπει να απομακρυνθεί ο κ. Παπαδημητρίου.

Να διερευνηθούν οι καταγγελίες Παπαδημητρίου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Παραίτηση ζητά η Νέα Αριστερά

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να διερευνηθούν οι καταγγελίες του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ:

«Ο διορισμένος πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κ. Παπαδημητρίου για δεύτερη φορά παλινωδεί προφανώς πιεζόμενος όπως και ο ίδιος καταγγέλει. Ποιοι τον πιέζουν για δεύτερη φορά; Ως επικεφαλής μίας κρίσιμης αρχής προβαίνει σε σοβαρές καταγγελίες για απειλές που θα πρέπει να διερευνηθούν. Τίποτα δεν μας εκπλήσσει πια σε συνθήκες υπονομευμένου κράτους δικαίου μετά την εξαετή διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επιχειρεί δολοφονία χαρακτήρα εναντίον όσων έψαχναν την αλήθεια εδώ και δύο χρόνια, ανεξάρτητα αν πρόκειται για δικηγόρους, πραγματογνώμονες ή δημοσιογράφους. Το έχει κάνει και στο παρελθόν. Με καθεστωτική αντίληψη και όπλο τα φερέφωνά της προσπαθεί να ισοπεδώσει κάθε αντίθετη φωνή.

Η κυβέρνηση που διόρισε τον γαλάζιο σταθμάρχη με ρουσφέτι, που μόνταρε τα ηχητικά διανέμοντάς τα σε μέσα ενημέρωσης, που μπάζωσε τον χώρο του εγκλήματος με αποτέλεσμα τα δείγματα που πήραν οι εμπειρογνώμονες από το έδαφος ένα μήνα μετά να μην μπορούν να οδηγήσουν σε ξεκάθαρα συμπεράσματα για την πυρόσφαιρα, που μπάζωσε την εξεταστική για Καραμανλή και την προανακριτική για Τριαντόπουλο καταλύοντας το νόμο και το Σύνταγμα αυτή η κυβέρνηση έχει το θράσος να επιτίθεται σε όσους αναζητούν την αλήθεια. Σε λίγο οι κατηγορούμενοι θα είναι και κατήγοροι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν περίμενε τα πορίσματα για να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση της ΝΔ. Και όπως είχαμε επισημάνει, κακώς δόθηκε χρόνος στον κύριο Μητσοτάκη να κρυφτεί από τη Βουλή ανάμεσα στα δύο συλλαλητήρια για το έγκλημα των Τεμπών. Τώρα με το θράσος και το καθεστώς που χειραγωγεί θα προσπαθήσει να ζητήσει και τα ρέστα», αναφέρει σε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Να παραιτηθεί από επικεφαλής του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ο Χρήστος Παπαδημητρίου, ζητά με ανάρτησή του ο Γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Ο διορισμένος, από τον Μητσοτάκη, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ σε μία ντροπιαστική κίνηση ζητάει να φύγει από το πόρισμα η αναφορά στην πυρόσφαιρα, 40 μέρες μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος. Είναι αδιανόητο ο άνθρωπος αυτός να παραμένει στην θέση του αφού είναι προφανές ότι άγεται και φέρεται από το επικοινωνιακό αφήγημα που ατσούμπαλα προσπαθεί να χτίσει η κυβέρνηση για να αντεπιτεθεί. Και για να το κάνει αυτό αμφισβητεί τον εαυτό του, την δουλειά της ομάδας του, ακόμα και την επιστημονική της αρτιότητα. Μέσα στις επόμενες ώρες πρέπει να παραιτηθεί» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Το αλαλούμ με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ προκάλεσε την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, με την εισαγγελέα Γεωργία Αδειλίνη να παραγγέλνει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ βάζει στο στόχαστρο και τον κ. Λακαφώση και τον ρόλο που διαδραμάτισε.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του Αρείου Πάγου αναφέρεται:

«Παρακαλούμε να διενεργηθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025, συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο (με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας) θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό τουλάχιστον 2,5 τόνων, που φέρεται ότι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία και το οποίο δεν σχετιζόταν με τις μηχανές των τραίνων ή το δηλωμένο φορτίο αυτών.

Η ως άνω διερεύνηση κρίνεται αναγκαία προς διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων, όπως, ενδεικτικά, της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α ΠΚ), κατόπιν της διάψευσης εκ μέρους εκπροσώπων των ως άνω Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας του ως άνω συμπεράσματος που τους αποδίδεται στο πόρισμα.

Θα πρέπει, επίσης, να διερευνηθεί μεταξύ των άλλων ποιο ρόλο διαδραμάτισε στη διατύπωση του ως άνω συμπεράσματος η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ) και ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών Κώστας Λακαφώσης. Να μας ενημερώσετε σχετικά».

