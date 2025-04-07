Αποκαλυπτικά είναι τα e-mails μεταξύ του Χρήστου Παπαδημητρίου και του Μπαρτ Άκου που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας το Skai.gr σχετικά με το πόρισμα για την πυρόσφαιρα στην τραγωδία στα Τέμπη. Σημειώνεται πως κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το πώς περιελήφθη στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό ζητά με παραγγελία της προς της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Σε επικοινωνία με τον Μπαρτ Άκου, νούμερο 2 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, εμφανίζεται να ζητά στις 17 Φεβρουαρίου (10 μέρες πριν τη δημοσιοποίηση του πορίσματος) να μεσολαβήσει για να υπάρξει επαφή με το πανεπιστήμιο της Λωζάνης «για να βρούμε την αλήθεια και να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε κατηγορίες για συγκάλυψη της πραγματικής αιτίας της φωτιάς», προτείνοντας του η πραγματογνωμοσύνη αυτή να παρουσιαστεί στις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα παρουσίασης του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Στην απάντησή του ο κ. Άκου αναφέρει ότι του είναι σαφές ότι η ανάφλεξη στοιχείων του τρένου δεν έχουν παίξει ρόλο στην ενεργοποίηση της πυρόσφαιρας. Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρεται στα πρόσφατα βίντεο, λέγοντας ότι το γεγονός πως το συμπέρασμα αυτό δεν υποστηρίζεται σαφώς από τα βίντεο, δεν σημαίνει ότι αναιρούνται τα ευρήματα που προκύπτουν από στοιχεία.

Το e-mail του Χρήστου Παπαδημητρίου προς τον Μπαρτ Ακού

Αναλυτικά το mail του κ. Παπαδημητρίου προς τον κ. Ακού

Αγαπητέ Μπαρτ,

Θα σου ήμουν πολύ ευγνώμων αν μπορούσες να κάνεις την αρχική επαφή με το Πανεπιστήμιο της Λοζάνης, ζητώντας ένα χρονικό πλαίσιο και ένα εύρος χρημάτων για περαιτέρω εμπειρογνωμοσύνη, βάζοντάς με σε κοινοποίηση, και εγώ θα το αναλάβω από εκεί.

(Έχω το πράσινο φως από τον υπουργό να ζητήσω οποιαδήποτε αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη ανεξαρτήτως κόστους, και θα μας δώσουν τη χρηματοδότηση).

Νομίζω (υποθέτοντας ότι δεν θα έχουμε ένα οριστικό συμπέρασμα για την πύρινη σφαίρα) ότι αυτός θα είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός για να βρούμε την αλήθεια και να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε κατηγορίες για συγκάλυψη της πραγματικής αιτίας της φωτιάς.

Αν συμφωνείς με αυτό, θα μπορούσαμε να ανακοινώσουμε αυτήν την περαιτέρω εμπειρογνωμοσύνη στις 27 Φεβρουαρίου.

Η απάντηση Ακού

Την ίδια ημέρα, ο Μπαρτ Ακού απαντά στον Χρήστο Παπαδημητρίου μεταφέροντας την απόλυτη πίστη του για την πυρόσφαιρα ότι «οι μετασχηματιστές ή άλλα μέρη των μηχανών δεν έπαιξαν ρόλο στην ανάφλεξη ή την εξέλιξη της πύρινης σφαίρας».

Αναφέρεται επίσης πως «το γεγονός ότι αυτό το συμπέρασμα δεν επιβεβαιώνεται ρητά από τα πρόσφατα δημοσιευμένα βίντεο, σε καμία περίπτωση δεν αντικρούει τα ευρήματα που έχουν συνεχώς υποστηριχθεί από σαφείς αποδείξεις».

Αναλυτικά το e-mail του Μπαρτ Ακού προς τον Χρήστο Παπαδημητρίου

Αγαπητέ Χρήστο,

Προσωπικά, αφού πέρασα όλα τα στοιχεία και ξαναέγραψα αυτό το μέρος της αναφοράς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, είμαι πεπεισμένος ότι έχουμε ένα οριστικό συμπέρασμα σχετικά με τη πύρινη σφαίρα: οι μετασχηματιστές ή άλλα μέρη των μηχανών δεν έπαιξαν ρόλο στην ανάφλεξη ή την εξέλιξη της πύρινης σφαίρας.

Το γεγονός ότι αυτό το συμπέρασμα δεν επιβεβαιώνεται ρητά από τα πρόσφατα δημοσιευμένα βίντεο, σε καμία περίπτωση δεν αντικρούει τα ευρήματα που έχουν συνεχώς υποστηριχθεί από σαφείς αποδείξεις.

Πιστεύω ότι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε από εδώ και στο εξής. Οποιοδήποτε περαιτέρω αίτημα για εμπειρογνωμοσύνη θα ήταν μόνο για να επαληθεύσει και να το επιβεβαιώσει. Το ίδιο ισχύει και για την ανάλυση CFD και οποιαδήποτε πιθανή περαιτέρω ανασκόπηση από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης.

Απλώς μια υποσημείωση: σου ζήτησε ήδη ο Ζώης να υπογράψεις το συμβόλαιο με τη Γάνδη για την προηγούμενη ανάλυση; Περιμένουν απεγνωσμένα αυτό για να μπορέσουν να στείλουν το τιμολόγιο.

Με εκτίμηση,

Μπαρτ

