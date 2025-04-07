Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και τις δηλώσεις του Χρήστου Παπαδημητρίου για την πυρόσφαιρα μίλησε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το πρωί της Δευτέρας (7/4).

«Ξεκινώ λέγοντας ότι αυτό που συνέβη στα Τέμπη ήταν μια εθνική τραγωδία. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα που πρέπει να διερευνηθεί κάθε πτυχή του για το πώς φτάσαμε στο να χαθούν τόσο άδικα 57 συνάνθρωποί μας. Όλη η κοινωνία έχει μια απαίτηση για δικαιοσύνη και αλήθεια», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρινάκης και υπογράμμισε:

«Ειδικά τους τελευταίους μήνες χτίστηκε ένα αφήγημα περί δήθεν συγκάλυψης από την κυβέρνηση, πάνω σε μια σειρά από θεωρίες που ξεδιπλώθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν την τραγωδία και τον πόνο των συγγενών των θυμάτων, διακινώντας κάθε πιθανή και απίθανη θεωρία. Εμείς σε κάθε τέτοιο ερώτημα απαντούσαμε ότι πρέπει όλα να τα βρει η Δικαιοσύνη. Ξαναλέω, άλλο το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών κι άλλο η θεωρία περί δήθεν συγκάλυψης. Η θεωρία περί συγκάλυψης είναι αφήγημα της Αντιπολίτευσης».

Επίθεση σε Ανδρουλάκη: «Έβγαινε σε τηλεοπτικό σταθμό και προανήγγειλε πρόταση μομφής»

Αναφορικά με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε:

«Την ημέρα που παρουσίαζε το πόρισμά του ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ο Νίκος Ανδρουλάκης, περίπου στην αρχή της, βγήκε σε τηλεοπτικό κανάλι και προανήγγειλε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, χωρίς καλά καλά να έχει ολοκληρωθεί αυτή η παρουσίαση. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός είναι κατάκτηση για τη χώρα. Δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι συστάσεις για τη βελτίωση των σιδηροδρόμων. Από κει και πέρα, το σύνολο των κομμάτων της Αντιπολίτευσης πιάστηκε από ένα μικρό απόσπασμα του πορίσματος για την πυρόσφαιρα και τα εύφλεκτα υλικά».

«Κάποιες εβδομάδες μετά μαθαίνουμε ότι ενδέχεται αυτός ο τρόπος που εξήχθησαν τα συμπεράσματα να είναι προβληματικός. Τι μεσολάβησε τώρα; Τα δυο πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας παίρνουν σαφέστατες αποστάσεις ως προς την πυρόσφαιρα. Πάντως, και αυτή η συζήτηση μάλλον δείχνει ότι μιλάμε για μαι ανάποδη συγκάλυψη, τη συγκάλυψη της αλήθειας. Μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Γιατί η κοινή γνώμη δεν ήξερε τα 7 πορίσματα που υπήρχαν στη δικογραφία, εγώ θα πω ορθώς, γιατί ήταν μέρος δικογραφίας. Ήξερε μόνο όλα όσα εκείνους συνέφεραν για να εξυπηρετήσουν τον δικό τους σκοπό. Τώρα λοιπόν αρχίζουμε και μαθαίνουμε την αλήθεια. Σκεφτείτε πόσο μισή αλήθεια ήξερε ο κόσμος πριν λίγες εβδομάδες, πόσα πράγματα βγήκαν εκ των υστέρων».

«Δεν θα αξιολογήσω εγώ τον Χρήστο Παπαδημητρίου»

Μάλιστα, αναφερόμενος στην αξιοπιστία του προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως «αφήσαμε να βγει στο φως μια αλήθεια, η οποία δεν ήταν καθόλου κολακευτική για εμάς», συμπληρώνοντας ότι «όλοι κρίνονται και αξιολογούνται».

«Ο κ. Παπαδημητρίου ζήτησε από την τριμελή επιτροπή να μη συμπεριληφθεί στο πόρισμα το κομμάτι για την πυρόσφαιρα λόγω αμφιβολιών. Δεν θα αξιολογήσω εγώ τον επικεφαλής ενός ανεξάρτητου οργανισμού, είμαι εδώ να απαντώ για κάποια δεδομένα. Θα το κρίνουν οι αρμόδιοι. Άπαντες αξιολογούνται» απάντησε όταν ερωτήθηκε αν πρέπει να απομακρυνθεί ο κ. Παπαδημητρίου.

«Το τι συνέβη στο πεδίο το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα το κρίνουν ούτε οι κυβερνώντες, ούτε οι αντιπολιτευόμενοι, ούτε οι δημοσιογράφοι. Η δικαιοσύνη θα κρίνει» επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.