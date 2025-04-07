Κυρανάκης: Να πάει στον εισαγγελέα ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αν τον απειλούν

Για την υπόθεση των Τεμπών και τις εξελίξεις με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Αποστολή μου είναι να διασφαλίζω την ανεξαρτησία αυτής της επιτροπής και οποιοδήποτε σχόλιο μου επί των θεμάτων που συζητούνται τις τελευταίες ημέρες, μπορεί να θεωρεί παρέμβαση και δεν πρέπει και δεν θέλω να το κάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να εξετάσουν αυτά που έχουν συμβεί με ψυχραιμία» ανέφερε αρχικά μιλώντας στο Open.

Συνέχισε λέγοντας πως: «Για παράδειγμα, στο πόρισμα στο συμπέρασμα που αφορά την πυρόσφαιρα λέει ότι επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις και να καταλήξουμε με επιστημονικό τρόπο στο τι ακριβώς προκάλεσε την πυρόσφαιρα, δεσμεύεται ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να συμβληθεί με ένα αναγνωρισμένο ινστιτούτο για να πιστοποιήσει τη μέθοδο που φέρνει οποιοσδήποτε επιστήμονας στην έρευνα. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα άλλα αποφασίσαμε να μην μεταθέσουμε την παρουσίαση του πορίσματος».

Όπως τόνισε: «Ο διάλογος πρέπει να διεξάγεται πάνω σε αυτά που έχουν γραφτεί στο πόρισμα και όχι στην αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει βγάλει τα συμπεράσματα του πάνω στα συναισθήματα και όχι πάνω στα στοιχεία».

Σε ερώτηση για το αν θα πρέπει ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κ. Παπαδημητρίου να πάει στον εισαγγελέα μετά τις απειλές που, όπως κατήγγειλε δημόσια, δέχτηκε, ο κ. Κυρανάκης απάντησε «φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη».

«Οι υπάλληλοι του ΟΣΕ που θα κάνουν 3 σοβαρά σφάλματα, θα απολύονται»

Ακολούθως, τόνισε πως για τον ελληνικό σιδηρόδρομο δρομολογείται σχέδιο δυο πυλώνων, που θα τον κάνουν περισσότερο ασφαλή.

«Δική μου ευθύνη είναι να μην ξανασυγκρουστεί κανένα τρένο στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος πρέπει να λειτουργήσει με περισσότερη ασφάλεια και να χουμε συνεχή βελτίωση και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ κοινωνίας και σιδηρόδρομου. Υπάρχει εκεί μια ανοιχτή πληγή. To σχέδιο μας αφορά δυο βασικούς πυλώνες: Ο ένας είναι το προσωπικό, σταθμάρχες, μηχανοδηχοί, κλειδούχοι, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και ελεγκτές κυκλοφορίας και από την άλλη τα συστήματα ασφαλείας.

Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια προσπάθεια ενίσχυσης του ΟΣΕ με υπαλλήλους που έχουν σύμβαση έργου. Έχουμε δηλαδή αρκετούς εκπαιδευόμενους που κάθε 6 μήνες παίρνουν αξιολόγηση. Αυτή την αξιολόγηση θέλουμε να την πάμε σε άλλο επίπεδο για αυτό θα συμβληθούμε με το ΓΕΑ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και ποιοι είναι χαβαλέδες. Οι καλοί θα πρέπει να επιβραβευτούν και οι κακοί να απομακρυνθούν. Αυτοί που θα κάνουν τρία σοβαρά σφάλματα θα απολύονται. Στο πρώτο θα απομακρύνεσαι για να ξαναεκπαιδευτείς» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και σημείωσε:

«Το δεύτερο είναι ότι θα έχουμε ψηφιακά συστήματα, τα οποία θα επιτρέπουν στον σταθμάρχη, τον μηχανοδηγό, τον κλειδούχο την ώρα που κάνει μια ενέργεια να εντοπίζει το ενιαίο κέντρο αν τα πράγματα έχουν γίνει σωστά ή λάθος. Είναι υπόθεση μηνών, και θα γίνουν ανακοινώσεις τον επόμενο καιρό».



