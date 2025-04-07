Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ενόψει των εορτών του Πάσχα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και να καταπολεμηθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας που πλήττουν τους καταναλωτές.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τις τελευταίες εβδομάδες τα υγειονομικά κλιμάκια της Περιφέρειας προέβησαν στην κατάσχεση σχεδόν 11 τόνων ακατάλληλου κρέατος από αποθήκες και καταστήματα εστίασης.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής προχώρησαν σε κατάσχεση 10.390 κιλών ακατάλληλων κρεάτων - η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί το τρέχον έτος σε ολόκληρη τη χώρα - από αποθήκη τροφίμων.

Επίσης, κατασχέθηκαν 439 κιλά από καταστήματα εστίασης, λόγω μη τήρησης των ημερομηνιών διατηρησιμότητας και των συνθηκών φύλαξης. Η διαχείριση των κατασχεμένων ποσοτήτων θα γίνει υπό την εποπτεία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, ενώ θα ακολουθήσουν οι ανάλογες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

«Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι η διοίκησή μας δεν θα αφήσει το παραμικρό περιθώριο ανοχής σε όσους θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Προχωρήσαμε σε τολμηρές, ριζικές παρεμβάσεις, ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μας να λειτουργούν γρήγορα και αποτελεσματικά, με απόλυτη διαφάνεια και με σεβασμό προς τον πολίτη και τη θεσμική αποστολή τους» δήλωσε σχετικά ο Περιφερειάρχης Αττικής, ενώ επεσήμανε την ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων ενόψει του Πάσχα.

«Εγγυόμαστε ότι τα εορταστικά αγαθά θα φτάσουν στο τραπέζι του καταναλωτή, απολύτως ασφαλή και στην σωστή τιμή. Φαινόμενα νοθείας, αισχροκέρδειας και υπονόμευσης της ποιότητας των προϊόντων δεν θα γίνουν ανεκτά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μας βρίσκονται νυχθημερόν στο πεδίο για να κάνουν αυτή τη δέσμευση πραγματικότητα» τόνισε.

Τις ημέρες του Πάσχα, οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

Πηγή: skai.gr

