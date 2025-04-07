Στον «αέρα» βρίσκεται το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ σε ό,τι αφορά την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση της εμπορικής με την επιβατική αμαξοστοιχία στα Τέμπη, μετά την απόσυρση των δύο πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας, πάνω στα οποία στηρίχτηκε η πιθανότητα να προκλήθηκε η πυρόσφαιρα από καύσιμη ύλη

«Το συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναμένεται να προχωρήσει στην απόσυρση από το πόρισμα της κάθε αναφοράς γύρω από την πυρόσφαιρα» τόνισε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Οργανισμού, Χρήστος Παπαδημητρίου.

Εξήγησε ότι ο ίδιος είχε ζητήσει ρητώς στις 26/2 να μην βγει στον αέρα το πόρισμα πριν δοθεί η αντίστοιχη μελέτη από το πανεπιστήμιο της Λοζάνης, το οποίο θεωρείται το καλύτερο στον κόσμο στον συγκεκριμένο τομέα.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ο Μπαρτ Ακού, μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και νούμερο 2 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, δήλωσε ότι αν δεν βγει το πόρισμα, θα προχωρήσει ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου, κατηγορώντας τον ελληνικό οργανισμό ότι δεν αφήνει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό να κάνει τη δουλειά του. «Φανταστείτε τι είχε να γίνει στην Ελλάδα αν συνέβαινε κάτι τέτοιο», σχολίασε. «Παρά την ομόφωνη αντίρρηση επέμειναν να μπει στο πόρισμα η πυρόσφαιρα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.

Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι ο κ. Ακού στο κομμάτι για την πυρόσφαιρα, βασίστηκε σε ανεπίσημες συνομιλίες με ειδικούς από το πανεπιστήμιο της Γάνδης, κάτι που ανάγκασε το πανεπιστήμιο να δηλώσει ότι διαφωνεί με το πόρισμα.

Όμως, υπογράμμισε, το πόρισμα είναι «μια άρτια επιστημονική εργασία που περιέχει 17 συστάσεις ασφαλείας και ένα μόνο περίεργο και επιστημονικά δυσεπίλυτο σημείο, αυτό της πυρόσφαιρας, το οποίο και αφήνεται ανοιχτό».

Ο κ. Παπαδημητρίου εξήγησε ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν είχε δικαίωμα να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στο πόρισμα, όπου «δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε κόμμα». «Θα απευθυνθώ σε ανώτατα ιδρύματα για τη γνωμάτευση για την πυρόσφαιρα, ήδη έχουμε κάνει αίτημα στον "Δημόκριτο"».

Σημειώνεται ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την πυρόσφαιρα είναι αμφισβητούμενη, βασίζεται σε προσομοιώσεις που δεν έχει καν στην κατοχή του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά οι τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών θυμάτων. Μάλιστα τις συγκεκριμένες προσομοιώσεις έχει ζητήσει επανειλημμένως ο εφέτης ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος, ωστόσο δεν έχουν δοθεί. «Στους γονείς οφείλουμε μια συγγνώμη. Εάν δεν είναι κάποιο παράνομο φορτίο στο τρένο, τότε θα πρέπει να πω ότι τα τρένα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη και οι μηχανές που έχουν όλα αυτά τα έλαια σιλικόνης είναι επικίνδυνα, γιατί δυνητικά αναφλέγονται. Και αυτό είναι μείζον θέμα

Τέλος, σε ερώτηση για το αν έχει δεχθεί απειλές, ώστε να σταματήσει την έρευνα, απάντησε καταφατικά. «Από την ημέρα της παρουσίασης του πορίσματος δέχθηκα απειλές, γιατί συνεχίζω να το ψάχνω. Απειλές ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και τα στελέχη που ήρθαν στην Ελλάδα θα διαφοροποιηθούν από αυτό που λέω και θα με εκθέσουν ότι και καλά πάω να παρέμβω στο έργο τους. Από τον κ. Ακού και μάλιστα ειπώθηκαν ενώπιον πενταμελούς συμβουλίου με πτέραρχους εν αποστρατεία και ανώτατους αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας».

