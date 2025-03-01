Tέμπη: Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες για τα επεισόδια στη συγκέντρωση

Της Έλενας Γαλάρη

Σχηματίστηκαν τέσσερις δικογραφίες, οι δύο για κακουργήματα και οι δύο για πλημμελήματα όσον αφορά τα επεισόδια στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη «μαύρη επέτειο» της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκαν συνολικά 30 άτομα, 25 μέλη του Ρουβίκωνας και πέντε ακόμα συλληφθέντες.

Σε βάρος των μελών του Ρουβίκωνα απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της διατάραξης οικιακής ειρήνης από κοινού, παράνομης κατοχής και χρησιμοποίησης φωτοβολίδων και άρνησης υποβολής για δακτυλοσκόπηση.

Παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο και δίκη τους αναβλήθηκε για την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.

Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκαν και πέντε ακόμα άτομα πλημμέλημα για οπλοφορία και παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή σε δύο ξεχωριστές δικογραφίες.

Η πρώτη αφορά στους συλληφθέντες πριν από τη συγκέντρωση (14 άτομα) οι οποίοι κατηγορούνται για Κατοχή και κατασκευή εμπρηστικών υλών και βομβών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, Παράνομη οπλοφορία από κοινού, Παράνομη κατοχή κροτίδων από κοινού και Άρνηση δακτυλοσκόπησης.

Η δεύτερη δικογραφία αφορά τους συλληφθέντες από τα επεισόδια οι οποίοι κατηγορούνται για :

Έκρηξη από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία και εξακολούθηση

Εμπρησμό από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπος και ξένα πράγματα, Κατά εξακολούθηση και συναυτουργία

Κατοχή εμπρηστικών υλών και βομβών από τα οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο

Απόπειρα βαριάς σκοπούμενη βλάβη σε βάρος υπάλληλων κατά συρροή και συναυτουργία

Επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος υπαλλήλων κατά συναυτουργία και συρροή

Διατάραξης κοινής ειρήνης κατά συναυτουργία

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Βία κατά υπαλλήλων

Παράνομη οπλοφορία

Παράνομη κατοχή και χρήση φωτοβολίδων

Παράνομη κατοχή κροτίδων

Απευθείας

Εξύβριση

άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση

