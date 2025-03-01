Λογαριασμός
Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων, Κρήτης

Εξήντα άνθρωποι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη- Θα μεταφερθούν σε χώρο στο Ηράκλειο

Επιχείρηση διάσωσης για μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης μεταναστών, στα νότια της Κρήτης.

Φορτηγό πλοίο εντόπισε λέμβο με 60 μετανάστες σε θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού .

Αφού τους περισυνέλεξε, τους μετέφερε σε σημείο όπου τους παρέλαβε περιπολικό σκάφος του λιμενικού, το οποίο αυτή την ώρα τους μεταφέρει στους Καλούς Λιμένες.

Εν συνεχεία αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

