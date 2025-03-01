Για φθορές στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπίου Διός και στο πωλητήριο του ΟΔΑΠ στα Λουλουδάδικα από τα χθεσινά επεισόδια, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει το υπουργείο «σε ερώτηση δημοσιογράφων για τα επεισόδια στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπίου Διός και το πωλητήριο του ΟΔΑΠ στα Λουλουδάδικα διευκρινίζεται ότι:

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Ολυμπίου Διός, προκλήθηκαν φθορές στην περίφραξη του χώρου, καθώς και αφαίρεση μαρμάρινων θραυσμάτων από την πλακόστρωση του αρχαίου ναού, τα οποία ερρίφθησαν εκτός του αρχαιολογικού χώρου από τα άτομα που εισέβαλαν στο χώρο, στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Αμαλίας. Τα μαρμάρινα θραύσματα περισυνελέγησαν από το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν λουκέτα, κλειδιά και πυροσβεστήρες. Όλα έχουν αντικατασταθεί ήδη από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών.

Όσον αφορά στο πωλητήριο του ΟΔΑΠ στα Λουλουδάδικα στη Βουλή, από τους βανδαλισμούς πέντε από τις επτά προθήκες υπέστησαν σοβαρές ζημιές και χρήζουν αντικατάστασης. Ωστόσο, τα αντικείμενα δεν υπέστησαν ζημιές και το πωλητήριο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.»



