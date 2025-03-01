Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου «το Δέντρο των Ψυχών – Η Αρχή» στο πάρκο Ερμού και Πειραιώς (απέναντι από την Τεχνόπολη), εις μνήμην των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Το Μνημείο εμπνεύστηκε η καλλιτέχνης Μαρία Μανδάκη -που καταχειροκροτήθηκε στην παρουσίαση- ενώ η αρχική ιδέα και η υλοποίησή του είναι του Γιώργου και Γιάννη Σαντεξή (Δια Πυρός και Σιδήρου Ι.Κ.Ε). Η εκδήλωση, στην οποία έδωσαν το «παρών» γονείς και συγγενείς θυμάτων, ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής, ενώ, αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Η χθεσινή κινητοποίηση ήταν υπόσχεση απέναντι σε αυτούς που χάθηκαν άδικα, υπόσχεση για κάθαρση. Κάθαρση και ταυτόχρονα δέσμευση. Δέσμευση απέναντι στους επιζώντες της τραγωδίας και τις οικογένειες των θυμάτων ότι δεν είναι μόνοι τους στον δύσκολο δρόμο που πορεύονται. Δηλώσαμε όλοι παρόντες στη γενναία απόφαση που πήρατε να δώσετε κάθε σπιθαμή της δύναμής σας στη μάχη της αλήθειας. Θεωρήστε ως δείγμα συμπαράστασης και υποστήριξης στη μάχη που δίνετε αυτό το μνημείο του δήμου Αθηναίων, το Δέντρο των Ψυχών» δήλωσε αρχικά ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «θέλουμε το μνημείο να είναι υπόμνηση της τραγωδίας και της οδύνης αλλά και ταυτόχρονα το πότισμα της ευθύνης και της ελπίδας. Να θυμίζει στους κάθε κυβερνώντες ότι η προστασία του υπέρτατου αγαθού, της ανθρώπινης ζωής, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι καθημερινός αγώνας με αφοσίωση και σοβαρότητα. Να κινητοποιήσει τον κάθε πολίτη να μην παραιτείται από το δικαίωμα για μια καλύτερη ζωή με ασφάλεια. [...] Τίποτα δεν μπορεί να θολώσει το μήνυμα. Δικαιοσύνη, αλήθεια, ποτέ ξανά. Για να χτυπάει το τηλέφωνο και τα παιδιά μας να λένε “μάνα έφτασα, είμαι καλά, μην ανησυχείς”» σημείωσε κλείνοντας.

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, Ηλίας Παπαγγελής. «Είμαι ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή που σκοτώθηκε στα Τέμπη σε ηλικία 18 χρόνων από την κρατική προχειρότητα, την κρατική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, κι από τη λύσσα για τα κέρδη των εταιρειών. Αυτά σκότωσαν το παιδί μου. Αυτό το μνημείο πρέπει να σκέφτονται όλοι όσοι έχουν θέσεις ευθύνης. Για να ξέρουν ότι με τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους επηρεάζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ποτέ ξανά Τέμπη» είπε ο κ. Παπαγγελής

Από την πλευρά του, ο Παύλος Ασλανίδης τόνισε ότι η απαρχή για τη δημιουργία του μνημείου έγινε πέρυσι όταν «κάποιοι θρασύδειλοι έστειλαν κάποιους και έσβησαν τα ονόματα των δολοφονημένων μπροστά στη Βουλή (σ.σ.: ήταν τα ονόματα που έχουν γραφτεί με κόκκινη μπογιά). Το πρωί με πήρε ο δήμαρχος, ήξερα ότι δεν ήταν δική του εντολή, μου ζήτησε συγγνώμη

για ό,τι έγινε και υποσχέθηκε για ένα μνημείο κάτω στην Αθήνα. Τον ευχαριστώ πολύ που τήρησε την υπόσχεσή του» ανέφερε ο κ. Ασλανίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, σε ηλικία 26 ετών.

Κλείνοντας ο κ. Ασλανίδης είπε:

«Εχθές εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη να ζητήσουν την τιμωρία των ενόχων. Κρατικές δολοφονίες τα Τέμπη, στη Μάνδρα, στο Μάτι, δεν πληρώνει κανένας από τους πολιτικούς, τους προφυλάσσει το Σύνταγμα. Όλοι εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να σταματήσει η ατιμωρησία των πολιτικών, να αποκτήσουμε κράτος δικαίου και να σταματήσουμε να φτιάχνουμε μνημεία για δολοφονημένους ανθρώπους»

Η κυρία Μιρέλα Ρούτση δήλωσε: «Η μνήμη των θυμάτων των Τεμπών θα ζει σε κάθε πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Το Δέντρο αυτό θα αντέχει και θα μας θυμίζει ότι το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε ενωμένοι. Να παραμείνουμε άνθρωποι ως το τέλος».

Η κ. Μαρία Μανδάκη, εικαστικός η οποία εμπνεύστηκε το έργο, τόνισε: «Είμαστε μπροστά σε ένα μνημείο κατάθεσης ψυχής. Φτερουγίζουν στα κλαδιά οι 57 ψυχές των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας που ενώνονται με αυτές των συγγενών και του Έθνους. Γιατί εδώ και 2 χρόνια όλοι εμείς γίναμε μια ψυχή που θρηνεί και μια φωνή που ζητά Δικαιοσύνη».

Ο κ. Ιωάννης Σαντεξής, ο οποίος είχε την αρχική ιδέα και υλοποίησε το έργο, επεσήμανε: «Τα παιδιά σας έγιναν παιδιά μας, και οι συγγενείς σας συγγενείς μας. Φυτέψαμε σήμερα ένα δέντρο για να ξαναφέρουμε το οξυγόνο που τόσο μας λείπει, για να μην ξεχάσουμε τα 57 θύματα και τους τραυματίες των Τεμπών».

