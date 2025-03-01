Ηχηρό χαρακτήρισε το μήνυμα των χθεσινών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την τραγωδία των Τεμπών η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό της ΕΡΤ, το Σάββατο 1η Μαρτίου. Υπογράμμισε παράλληλα ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να δοθούν απαντήσεις, χωρίς να μείνει καμία σκιά.

Αναλυτικά όσα είπε η υπουργός.

Σχετικά με τις χθεσινές διαδηλώσεις για την τραγωδία των Τεμπών

«Η ψυχή μας είναι βαριά για τους 57 αυτούς συμπολίτες μας, για τον πόνο των οικογενειών τους και ναι, χθες είχαμε μαζικότατες συγκεντρώσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Το μήνυμα που βγαίνει από όλες αυτές με πολύ ηχηρό και επιτακτικό τρόπο είναι πρώτον, να δοθούν απαντήσεις, να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, αλλά να μη μείνει και καμία σκιά. Άκουσα τις ομιλίες, αυτό που αναδύεται είναι ότι θέλουν απαντήσεις και είναι απολύτως εύλογο. Είναι απολύτως λογικό μετά από μία τέτοια εθνική τραγωδία με μία ανοιχτή πληγή, με ένα ανοιχτό τραύμα, γιατί είναι ένα εθνικό τραύμα το οποίο δεν έχει κλείσει, να αναρωτιέται κανείς που είναι αυτές οι απαντήσεις.

Και γι΄ αυτό και τονίζω ότι το πρώτο και το μείζον νομίζω που αναδύεται από αυτές τις μαζικότατες συγκεντρώσεις, είναι απαντήσεις. Απαντήσεις για το τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί και γι΄ αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η δικαιοσύνη τα διερευνά όλα και τα διερευνά και με πρόσθετα εργαλεία.

Για παράδειγμα, παραδόθηκε προχθές το πρώτο αυτό πόρισμα. Ένα εμπεριστατωμένο υλικό, το οποίο θα προστεθεί στο υλικό το οποίο θα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη θα κληθεί να αξιολογήσει μία εκτενέστατη δικογραφία, έναν πάρα πολύ εκτενή φάκελο.

Κι είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον υπάρχει και αυτό το πόρισμα, υπάρχει πλέον αυτός ο ανεξάρτητος φορέας ο οποίος δεν υπήρχε, σας θυμίζω, συστάθηκε προσφάτως, παρότι η υποχρέωση της χώρας ήτανε για είκοσι περίπου χρόνια».

Για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

«Κάνει μία αναδρομή, δείχνει παθογένειες του παρελθόντος, φωτίζει συνολικά τον ελληνικό σιδηρόδρομο και δείχνει ακριβώς τι έχει γίνει έκτοτε. Και αυτό προς κρίση από όλους, από την Δικαιοσύνη και από τον ελληνικό λαό. Αλλά δείχνει, για παράδειγμα, πως πλέον έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρηματοδότηση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, πως έχουν αυξηθεί οι προσλήψεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο, πως έχει προχωρήσει το έργο της τηλεδιοίκησης.»

Για την Προανακριτική Επιτροπή στη Βουλή και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας από την αντιπολίτευση

«Κάθε άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, κάθε αξιοποίηση εργαλείων που δίνει το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής, προφανώς είναι καλοδεχούμενα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία. Να πούμε το εξής. Πρόταση μομφής, πρόταση δυσπιστίας, τι σημαίνει αυτό; Έρχεται η αντιπολίτευση και λέει ότι, πλέον δεν έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής η Κυβέρνηση. Απόλυτο δικαίωμά της να το κάνει εντός προφανώς των προϋποθέσεων που θέτει ο κανονισμός της Βουλής, που θέτει το Σύνταγμα. Δεύτερον, θα μπορούσε να το κάνει για οποιοδήποτε θέμα. Επιλέγει λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση το πολύ σημαντικό αυτό εργαλείο της πρότασης μομφής να το φέρει στη Βουλή επί ενός συμβάντος του οποίου τα πραγματικά περιστατικά διερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι σεβασμός στη Δικαιοσύνη;».

Για το ενδεχόμενο διενέργειας πρόωρων εκλογών

«Αν με ρωτάτε αν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση για εκλογές, η απάντηση είναι όχι δεν υπάρχει».

Για τον κατώτατο μισθό

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 830 ευρώ, ήταν στα 650 ευρώ, τώρα έχει πάει στα 830 και επίκειται μία νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1ης Απριλίου.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Μαρτίου θα κάνουμε εισήγηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αναμένουμε τις τελικές προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, των επιστημόνων, σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση και θα καταλήξουμε σε μία εισήγηση την οποία θα την κάνουμε προς το Υπουργικό Συμβούλιο και προς τον Πρωθυπουργό.

Πάντως μιλάμε για μία αύξηση που για πρώτη φορά θα αφορά όχι μόνο τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το δημόσιο. Διότι σας θυμίζω ότι ο νόμος που ψηφίσαμε πριν από λίγο καιρό για τον νέο κατώτατο μισθό για πρώτη φορά προβλέπει μία ασπίδα προστασίας για όλους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα.

Θυμίζω επίσης ότι ο στόχος των 950 ευρώ για το 2027 παραμένει στο ακέραιο και ήδη έχουμε διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση για την αύξηση αυτή, παράλληλα με την αύξηση που σημειώνεται στον μέσο μισθό.

Ο μέσος μισθός στη χώρα μας έχει ήδη ανέβει κατά σχεδόν 30% από το 2019, ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, πέφτουν οι εισφορές, σημαντικό στοιχείο και αυτό».

Για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε υπερωρία, υπερεργασία, αργίες και νυχτερινά

«Μόλις εισήχθη προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων προχτές την Πέμπτη και ψηφίζεται μεθαύριο Τρίτη, μία νέα πρωτοβουλία για να μειώσουμε και άλλο τις ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή το τι πληρώνει εργαζόμενος και εργοδότης προς το κράτος, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, για κάθε θέση εργασίας.

Και για να το πω πολύ απλά, η μεγάλη αλλαγή που έρχεται σε σχέση με αυτό είναι ότι μέχρι πρότινος όταν δούλευες υπερωρία, υπερεργασία, δηλαδή μετά το 8ωρό σου, νυχτερινά, αργίες, έχεις μία προσαυξημένη αμοιβή. Σωστά την έχεις αυτήν και θα εξακολουθήσεις να την έχεις αυτήν, τι αλλάζει όμως;

Οι εισφορές που θα πληρώνεις γι΄ αυτήν την εργασία εκτός ωραρίου, ας το πούμε έτσι, εκτός του 8ώρου, οι εισφορές δεν θα υπολογίζονται στη βάση της προσαυξημένης σου αμοιβής, αλλά στη βάση της αμοιβής σου του κανονικού 8ώρου. Άρα εσύ θα εξακολουθείς να λαμβάνεις την αυξημένη αμοιβή, αλλά τα λεφτά που θα πληρώνεις στο κράτος εσύ ως εργαζόμενος εσύ ως εργοδότης θα είναι πολύ-πολύ λιγότερα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.