Στρατιωτικός που υπηρετούσε σε μονάδα στην Αλεξανδρούπολη τραυματίστηκε θανάσιμα από το υπηρεσιακό του όπλο.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού:

Κατά τις πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο 1η Μαρτίου, o ΕΠΟΠ επιλοχίας (ΔΒ) Σ.Σ., ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα της Αλεξανδρούπολης, 46 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα με υπηρεσιακό τυφέκιο, ευρισκόμενος εντός του Στρατοπέδου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

