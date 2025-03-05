Νέες, μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την τραγωδία των Τεμπών οργανώνουν σήμερα το απόγευμα μαθητές, φοιτητές, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, σωματεία και μαζικοί φορείς σε όλη τη χώρα.

Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε δεκάδες πόλεις, με βασικό αίτημα «καμία συγκάλυψη» και την απονομή δικαιοσύνης.

Στην πρωτεύουσα, και ενώ στη Βουλή θα συνεχίζεται η συζήτηση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, οι διαδηλωτές έχουν δώσει ραντεβού στο Σύνταγμα, στις 7 το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα, είναι προγραμματισμένο συλλαλητήριο στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Παράλληλα, κλειστός θα είναι σήμερα ο σταθμός του μετρό στον ΟΣΕ, λόγω των κινητοποιήσεων.

Συλλαλητήρια σε άλλες πόλεις

Αγρίνιο: Στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Αλεξάνδρεια: Στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Άρτα: Στις 7.30 στην πλ. Κιλκίς

Βέροια: Στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Ζάκυνθος: Στις 6.30 μ.μ. στην πλ. Αγ. Μάρκου

Καλαμάτα: Στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Καρδίτσα: Στις 6.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Κόρινθος: Στις 6.30 μ.μ. Εθνική τράπεζα (πεζόδρομος Εθν. Αντιστάσεως)

Κέρκυρα: Στις 6.30 μ.μ. στην Πόρτα Ριάλα

Λάρισα: 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία

Μυτιλήνη: Στις 7 μ.μ. στην πλ. Σαπφούς

Νάουσα: Στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Ναύπλιο: Στις 6.30 μ.μ. στην πλ. Δημαρχείου

Πάτρα: Στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου,

Σπάρτη: Στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία

Τρίπολη: Στις 7 μ.μ. στην πλ. Πετρινού



Πηγή: skai.gr

