Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό, αφού μετά από την επισημοποίηση της απόκτησης των Καμαρά και Τσάπρα, θα ακολουθήσει εκείνη του Ινιάκι Πένια!
Ο Ισπανός τερματοφύλακας βρίσκεται στην Αθήνα από την Κυριακή 21/6 και το πρωί της Δευτέρας πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, ενώ οι «πράσινοι θα ανακοινώσουν την ολοκλήρωση της απόκτησής του το πρωί της Τρίτης 23/6!
Μάλιστα, ο Πένια θα μεταβεί άμεσα στο Άπελντορν της Ολλανδίας μαζί με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ενώ μαζί τους θα ταξιδέψει και ο τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού, Στέφανος Κοτσόλης.
Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού αναμένεται να φτάσουν στην Ολλανδία γύρω στις 11:30, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν!
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