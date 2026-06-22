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Παναθηναϊκός: Ανακοινώνεται την Τρίτη ο Πένια - Πάει άμεσα Ολλανδία με Τσάπρα και Κοτσόλη

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτηση του Ινιάκι Πένια το πρωί της Τρίτης, ενώ στη συνέχεια ο Ισπανός τερματοφύλακας θα μεταβεί στην Ολλανδία

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Πένια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού στον Παναθηναϊκό, αφού μετά από την επισημοποίηση της απόκτησης των Καμαρά και Τσάπρα, θα ακολουθήσει εκείνη του Ινιάκι Πένια!

Ο Ισπανός τερματοφύλακας βρίσκεται στην Αθήνα από την Κυριακή 21/6 και το πρωί της Δευτέρας πέρασε από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, ενώ οι «πράσινοι θα ανακοινώσουν την ολοκλήρωση της απόκτησής του το πρωί της Τρίτης 23/6!

Μάλιστα, ο Πένια θα μεταβεί άμεσα στο Άπελντορν της Ολλανδίας μαζί με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ενώ μαζί τους θα ταξιδέψει και ο τεχνικός διευθυντής του Τριφυλλιού, Στέφανος Κοτσόλης.

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού αναμένεται να φτάσουν στην Ολλανδία γύρω στις 11:30, έτσι ώστε να ενσωματωθούν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν!

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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