Επιβεβαιώνεται το σενάριο μεταφοράς ξυλόλιου από τη μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία στο δυστύχημα των Τεμπών, σύμφωνα με το πόρισμα του πανεπιστημίου της Γάνδης, το οποίο εδώ και ένα χρόνο ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.

Σημειώνεται ότι από τη μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών έγινε ανάφλεξη και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μανιτάρι που έχει καταγραφεί σε βίντεο συστήματος ασφαλείας.

Δείτε: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη: Λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση των τρένων

Το πόρισμα αναφέρει ότι το 3ο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας (το πρώτο και το δεύτερο ήταν η μηχανή) μετέφερε τουλάχιστον 3,5 τόνους πτητικούς υδρογονάνθρακες (χημικούς διαλύτες όπως ξυλόλιο και τολουόλιο, που χρησιμοποιούνται και στη νοθεία καυσίμων και είναι ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά).

«Όλα αυτά που βγαίνουν τώρα στο φως της δημοσιότητας εμείς τα γνωρίζαμε εδώ και καιρό, τα έχουμε καταθέσει στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές και επιμέναμε ότι η φωτιά προκλήθηκε από παράνομο και αδήλωτο φορτίο που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία« δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της 20χρονης Μάρθης που χάθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Εκκρεμούν οι καταθέσεις τρίτων ειδικών, όπως είναι το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ , που θα επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις των τεχνικών συμβούλων μας (των συγγενών των θυμάτων)» δήλωσε ο κος Ψαρόπουλος.

Η ανάθεση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης ήταν απόφαση της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Οι Βέλγοι ερευνητές είχαν στη διάθεσή τους δείγματα από το σημείο της τραγωδίας καθώς και εικόνες και βίντεο από τις εκρήξεις που ακολούθησαν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.