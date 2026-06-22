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Τρέλα στην Times Square: Χιλιάδες Νορβηγοί έκαναν κουπί σαν Βίκινγκς - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Όμορφες εικόνες από την πασίγνωστη Times Square της Νέας Υόρκης, με χιλιάδες Νορβηγούς να δημιουργούν υπέροχη ατμόσφαιρα ενόψει του αγώνα με τη Σενεγάλη

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Νορβηγία

Τρέλα από χιλιάδες Νορβηγούς στη Νέα Υόρκη!

Οι Σκανδιναβοί έβαψαν κατακόκκινη την πασίγνωστη Times Square, κάνοντας κουπί σαν Βίκινγκς και δημιουργώντας υπέροχη ατμόσφαιρα, μερικές ώρες πριν από την αναμέτρηση της εθνικής τους ομάδας με τη Σενεγάλη (23/6, 03:00), η οποία θα διεξαχθεί στο επιβλητικό «MetLife Stadium».

Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για τη 2η αγωνιστική του 9ου ομίλου στο φετινό Μουντιάλ, με τους Νορβηγούς να έχουν νικήσει το Ιράκ και με τη Σενεγάλη να έχει ηττηθεί από τη Γαλλία.

Το εντυπωσιακό βίντεο με τους Νορβηγούς στην Times Square:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Νορβηγία
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