Τρέλα από χιλιάδες Νορβηγούς στη Νέα Υόρκη!

Οι Σκανδιναβοί έβαψαν κατακόκκινη την πασίγνωστη Times Square, κάνοντας κουπί σαν Βίκινγκς και δημιουργώντας υπέροχη ατμόσφαιρα, μερικές ώρες πριν από την αναμέτρηση της εθνικής τους ομάδας με τη Σενεγάλη (23/6, 03:00), η οποία θα διεξαχθεί στο επιβλητικό «MetLife Stadium».

Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για τη 2η αγωνιστική του 9ου ομίλου στο φετινό Μουντιάλ, με τους Νορβηγούς να έχουν νικήσει το Ιράκ και με τη Σενεγάλη να έχει ηττηθεί από τη Γαλλία.

Το εντυπωσιακό βίντεο με τους Νορβηγούς στην Times Square:

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Πηγή: skai.gr

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