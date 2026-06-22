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Το έκανε ο Θεός του ποδοσφαίρου: Γκολ ο Μέσι και κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ - Δείτε βίντεο

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε για το 1-0 κόντρα στην Αυστρία και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, μετατρέποντας το χαμένο πέναλτι σε θρίαμβο

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Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ξανά ιστορία. Στο 38', ο 39χρονος σούπερ σταρ τελείωσε ιδανικά μια υποδειγματική επίθεση της «αλμπισελέστε», έπειτα από υπέροχη ασίστ του Μεδίνα, και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0. Με αυτό το γκολ, ο «Θεός του ποδοσφαίρου» έγινε ο απόλυτος πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 17 τέρματα, αφήνοντας πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε και προσθέτοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στη μυθική καριέρα του.

Δείτε το γκολ με το οποίο έγραψε ιστορία ο Αργεντινός σούπερ σταρ: 

Η Αργεντινή είχε πιέσει από νωρίς και το γκολ ήρθε ως φυσική εξέλιξη, με τον Μέσι να μετατρέπει την απογοήτευση του χαμένου πέναλτι σε θρίαμβο λίγα λεπτά αργότερα.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μουντιάλ 2026
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