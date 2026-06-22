Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ξανά ιστορία. Στο 38', ο 39χρονος σούπερ σταρ τελείωσε ιδανικά μια υποδειγματική επίθεση της «αλμπισελέστε», έπειτα από υπέροχη ασίστ του Μεδίνα, και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0. Με αυτό το γκολ, ο «Θεός του ποδοσφαίρου» έγινε ο απόλυτος πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 17 τέρματα, αφήνοντας πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε και προσθέτοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στη μυθική καριέρα του.

Δείτε το γκολ με το οποίο έγραψε ιστορία ο Αργεντινός σούπερ σταρ:

Η Αργεντινή είχε πιέσει από νωρίς και το γκολ ήρθε ως φυσική εξέλιξη, με τον Μέσι να μετατρέπει την απογοήτευση του χαμένου πέναλτι σε θρίαμβο λίγα λεπτά αργότερα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.