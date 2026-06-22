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Πάτρα: Νέο βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων – 16χρονη έριξε γροθιά σε συνομήλική της

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς μιας 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου

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Πάτρα: Νέο βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων- Επίθεση 16χρονης σε συνομήλική της

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, στην Πάτρα, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς μιας 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η 16χρονη δέχθηκε απρόκλητα μία γροθιά από συνομήλική της.

Για το περιστατικό διενεργείται η σχετική προανάκριση από την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βία Ανηλίκων Πάτρα
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