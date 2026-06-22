Πάτρα: Νέο βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων- Επίθεση 16χρονης σε συνομήλική της

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, στην Πάτρα, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.
Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς μιας 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η 16χρονη δέχθηκε απρόκλητα μία γροθιά από συνομήλική της.
Για το περιστατικό διενεργείται η σχετική προανάκριση από την Αστυνομία.
Πηγή: skai.gr
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