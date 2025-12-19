Τέμπη: Η δίκη για τα «χαμένα βίντεο» διεκόπη για τις 9 Ιανουαρίου

Για τις 9 Ιανουαρίου του 2026 διεκόπη η δίκη για τα «χαμένα βίντεο» από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και στέλεχος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη βιντεοεπιτήρηση. Στη διαδικασία ήταν παρόντες οι περισσότεροι συγγενείς των θυμάτων. «Δεν ταλαιπωρήθηκα [από τα αγροτικά μπλόκα], πιο πολύ ήταν η ομίχλη. Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών δεν μας ενόχλησε καθόλου η παρουσία των τρακτέρ στην εθνική οδό. Η αστυνομία ήταν βοηθητική, ήταν εξυπηρετική» δήλωσε νωρίτερα η Μαρία Καρυστιανού, φτάνοντας στα δικαστήρια της Λάρισας.

Ερωτηθείσα για το τι περίμενε από τη σημερινή δίκη είπε ότι «επειδή έχω και την πικρή χθεσινή ανάμνηση από τον κ. Τριαντόπουλο η αλήθεια είναι ότι κρατώ μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη, μου έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν έχει φερθεί σωστά».

Σε εκείνο το σημείο της μεταφέρθηκε η πληροφορία ότι οι συνήγοροι των κατηγορούμενων ζήτησαν να αποβληθούν οι συγγενείς και οι υποστηρικτές τους από την αίθουσα, με την κυρία Καρυστιανού να απαντά: «Να μην ακούσουμε εμείς τίποτα, μάλιστα. Εμείς θα καταδικαστούμε να μη μάθουμε ποτέ την αλήθεια για το τι συνέβη στους ανθρώπους μας. Τι να πω... Ο καιρός έχει γυρίσματα. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή η δίκη των Τεμπών, και από την ανάκριση και από τις πολιτικές ευθύνες, θα γίνει από την αρχή σωστά, με ελεύθερους δικαστές»

«Να χωθούν μέσα όσοι συγκάλυψαν τα Τέμπη» είπαν οι συγγενείς θυμάτων - Το «ευχαριστώ» στους αγρότες

Με μια φωνή, οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη συγκάλυψη, όπως ανέφεραν, των πραγματικών συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο Παύλος Ασλανίδης, φτάνοντας στα δικαστήρια της Λάρισας, ευχαρίστησε αρχικά τους αγρότες που άνοιξαν τον δρόμο και προσέθεσε: «Αφού περάσαμε τους δρόμους, σήμερα ελπίζω να κλείσουμε μέσα τον Τερεζάκη και όλη την υπόλοιπη συμμορία που συγκάλυψε τα Τέμπη».

Ο Πάνος Ρούτσι, στον ίδιο τόνο, ευχαρίστησε τους αγρότες για τη στάση τους, υπογραμμίζοντας ότι «με τους αγρότες συναντηθήκαμε, μιλήσαμε, είναι δίπλα μας όπως και εμείς δίπλα τους σε όλο αυτόν τον αγώνα, και θα είμαστε δίπλα τους μέχρι τέλους. Ο αγώνας είναι κοινός, γιατί μιλάμε για δικαιοσύνη».

«Μέσα να τους κλείσουνε»

Πιο φορτισμένη ήταν η δήλωση της Μαρίας Ντόλκα: «Χθες ταξίδεψα με τον σύζυγό μου από την Αθήνα 7 ώρες. Τους δρόμους δεν τους κλείνουν οι αγρότες, γιατί ξέρω ότι είναι μαζί μας και εμεί μαζί τους, και τους συμπαραστεκόμαστε σε όλα για να μην πεθάνει αυτή η χώρα. Να μην καταστραφούν όπως καταστράφηκαν οι δικές μας οικογένειες στο τρένο. Τους δρόμους τους έκλεισε η αστυνομία. Και μάλιστα οι κώνοι ήταν πάνω στις στροφές, έτσι ώστε να μην μπορούμε να πλησιάσουμε να πούμε στους αστυνομικούς ότι είμαστε γονείς των Τεμπών, όπως είχαν όντως πει οι αγρότες και τους άκουσα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ σα μάνα που καταλαβαίνουν γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ. Πάνω στη στροφή ήταν πολύ δύσκολο να σταματήσουμε. Επτά ώρες το ταξίδι μας, και περισσότερες να ήταν. Και 107 να ήταν. Ήρθα γιατί ο Τερεζάκης έσβησε τα βίντεο. Μέσα να χωθούνε παιδιά. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο».

