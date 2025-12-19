Φωτογραφίες της κατασχεμένης κοκαΐνης και του σκάφους του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Φωτογραφίες της κατασχεμένης κοκαΐνης την οποία αποπειράθηκε να μεταφέρει από τη λατινική Αμερική στην Ευρώπη ο «Έλληνας Εσκομπάρ», δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον προβλήτα του Λιμανιού της Μαρτινίκα, οπού οδηγήθηκε ρυμουλκούμενο το αλιευτικό σκάφος που τη μετέφερε.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές που έχουν την ευθύνη της έρευνας η καταμέτρηση των ναρκωτικών ολοκληρώθηκε. Συνολικά εντοπίστηκαν σάκοι, οι οποίοι περιείχαν 4 τόνους και 100 κιλά κοκαΐνης.

«Δεν ήταν δικό μου το πλοίο», λέει ο «Έλληνας Εσκομπάρ»

Σημειώνεται πως τέσσερα άτομα κρίθηκαν προφυλακιστέα για την εμπλοκή τους στη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος. Στο μεταξύ, ο «Έλληνας Εσκομπάρ» υποστήριξε ότι το πλοίο δεν ήταν δικό του και ότι το είχε πουλήσει τον Αύγουστο.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει. Είχε μεταβιβαστεί στις 6/8/2025 σε μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο και έχει συλληφθεί από τις γαλλικές αρχές», δήλωσε συγκεκριμένα ο «Έλληνας Εσκομπάρ».

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλη υπόθεση μεταφοράς κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη με πλοίο ελληνικών συμφερόντων, αποκαλύφθηκε αρχές της εβδομάδας από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Την Κυριακή, συνελήφθησαν στην Ελλάδα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του σκάφους που μετέφερε πολύ μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και εντοπίστηκε στον Ατλαντικό.

Πρόκειται για επιχειρηματία με πλοία και ξενοδοχεία, ο οποίος συνελήφθη στην Κατερίνη, ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Θήβα.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»

Το πώς στήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ίπαλλος» που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που μετέφερε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη και τη σύλληψη του επονομαζόμενου ως «Έλληνα Εσκομπάρ», εξηγήθηκε την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου.

Σημειώνεται πως τα συγχαρητήρια για την εξάρθρωση της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης έστειλε με γραπτή δήλωσή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η ίδια τόνισε: «Η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο. Εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας. Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Στην ομιλία του ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών» και πως «κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», προσέθεσε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί ο «πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς, πράξεις και συμπεριφορές».

Στη συνέχεια ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αφού συνεχάρη όλους όσοι συνέδραμαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος τόνισε: «Η δέσμευσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα, ανυποχώρητα, απέναντι στο έγκλημα. Θα είμαστε εδώ για να αποδημήσουμε και άλλες εγκληματικές ομάδες για να οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και άλλους κατηγορούμενους εγκληματίες και να αποδώσουμε στην κοινωνία το κοινωνικό και το οικονομικό όφελος που της αξίζει».

Ακολούθως το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης, που παρουσίασε πώς στήθηκε η επιχείρηση. «Σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης, πολυεπίπεδης, πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας με την κωδική ονομασία "Ίππαλος", που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές», ανέφερε αρχικά και εξήγησε ότι ο Ίππαλος ήταν ήταν ένας αρχαίος Έλληνας θαλασσοπόρος, γεωγράφος, μετεωρολόγος που έζησε και έδρασε τον 1ο αιώνα π.Χ. την εποχή των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο.

Όπως είπε ο κ. Ντουΐτσης, η υπόθεση εξελίχθηκε σε χρονικό βάθος τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και αξιοποίησης πληροφοριών, με σταθερή διασύνδεση και συνεργασία με ξένες Αρχές. Κρίσιμη υπήρξε η διεθνής επιχειρησιακή συνεργασία, καθώς η τελική φάση εκτυλίχθηκε σε υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο από τις γαλλικές Αρχές.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα και υλοποιήθηκε η επιχείρηση

Ειδικότερα, όπως τόνισε, η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε κλιμακωτά συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη Europol- EU Drugs Unit, τη FRONTEX, το Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N) και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

«Απότοκο της στενής και απολύτως επαγγελματικής συνεργασίας, υπήρξε η επιτυχής υλοποίηση της επιχείρησης» που σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΟΑΕ ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14-12-2025) σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας και συνεχίστηκε στη χώρα μας, κατά την οποία απετράπη η εισαγωγή στην Ευρώπη τόνων κοκαΐνης, ενώ συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και ο αρχηγός της.

Πώς δρούσαν

Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές: σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό Ωκεανό και προορισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Όπως επεσήμανε ο διευθυντής του «ελληνικού FBI» η μεθοδολογία τους ήταν «επαγγελματική» και τυπική των διεθνών καρτέλ: αξιοποιούσαν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα. Στον πυρήνα της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του «mothership»: μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτωνόταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και μέσω της απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες.

Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κ. Ντουΐτσης η οργάνωση φέρεται να επένδυε και να «ξέπλενε» τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρικών σχημάτων, διαχείρισης σκαφών και χρήσης παρένθετων προσώπων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία τη οργάνωσης διαδραμάτιζε το αρχηγικό μέλος, το οποίο αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενο την ιδιότητά του ως επιχειρηματία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης από τριακοντεατίας τουλάχιστον.

Τέλος ο κ. Ντουΐτσης ευχαρίστησε θερμά «όλες τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες και Αρχές για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία της επιχείρησης. Το Γραφείο DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΣΔΟΕ, τη Europol, τον FRONTEX, το MAOC-N αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας για την καθοριστική επιχειρησιακή του συνδρομή. Ευχαριστώ επίσης τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που εργάστηκαν με συνέπεια, επαγγελματισμό και διακριτικότητα σε όλες τις φάσεις της πολύμηνης έρευνας».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμος B', Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ανέφερε επίσης ότι η εξάρθρωση του κυκλώματος αποτέλεσε αντικείμενο πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η σύλληψη 10 προσώπων, από τα οποία 9 Έλληνες και ένας αλλοδαπός.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νόμων που αφορούν τα ναρκωτικά, τα όπλα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περιλαμβάνεται ακόμη ένας Έλληνας, ενώ αναζητούνται μη ταυτοποιημένα μέλη που δραστηριοποιούνταν και συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, από την ανάλυση των οποίων, καταδείχθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων, μέσω της συγκρότησης και λειτουργίας, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024, επιχειρησιακά δομημένης και ιεραρχικά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με διακριτούς ρόλους, διαρκή και ευρεία δράση».

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Αναφορικά με την δομή της οργάνωσης η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι ο 61χρονος, ως αρχηγικό μέλος, πέραν του γενικού συντονισμού και των κατευθύνσεων προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες. Τέλος, είχε τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Ο 73χρονος, μη συλληφθείς, ήταν άμεσος συνεργάτης του αρχηγικού μέλους και δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών.

Ένας 38χρονο μέλος, αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως «αχυράνθρωπος», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

Ένας 42χρονος και έτερος 61χρονος, λειτουργούσαν ομοίως ως «αχυράνθρωποι» του αρχηγικού μέλους, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους για την κατοχή και εκμετάλλευση των αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων στα σκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα 74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας διεθνική επιχείρηση κατά την οποία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις έλληνες (61χρονος, 79χρονος, 72χρονος και 68χρονος) και ο 46χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας να πλέουν με ελληνικό αλιευτικό σκάφος σε υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος βρέθηκε να κατέχουν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και για λογαριασμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης 136 πακέτα, τα οποία περιείχαν κοκαΐνη. Καθένα απ' αυτά είχε βάρος 25 έως 35 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Την εν λόγω ποσότητα είχαν παραλάβει εν πλω, μετά από υπόδειξη του αρχηγού τους, στις αρχές του τρέχοντος μήνα σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νήσου Μαρτινίκας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβριο του 2024 παρόμοια διαδικασία μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από την Αφρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους λόγω βλάβης του πλοίου.

Μετά τον εντοπισμό της κοκαΐνης στο πλοίο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών επιχείρησαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Θήβα, όπου συνέλαβαν πέντε ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά στα οποία και το αρχηγικό.

Ακολούθησαν σωματικές έρευνες καθώς και έρευνες στις οικίες τους, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Πιστόλι και αεροβόλο πιστόλι, 10 φυσίγγια, 10 μεταλλικά σφαιρίδια σε γεμιστήρα, 446 μεταλλικά σφαιρίδια, 2 γεμιστήρες πιστολιών, 3 οχήματα, 11 κινητά τηλέφωνα και 5 κάρτες sim δορυφορικό τηλέφωνο, πλήθος κλειδιών από πόρτες διαμερισμάτων, 3 πολυτελή ρολόγια και καδένα λαιμού, καθώς και πλήθος αντικειμένων, εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργάνωσης και τις κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης, το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 100.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά περίπτωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

