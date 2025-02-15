Τέμπη: Η ανακρίτρια ήταν αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διατήρηση του χώρου, λέει ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων

Επιφυλάξεις για τη μήνυση που κατέθεσε κατά του εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών η Μαρία Καρυστιανού αλλά και άλλοι συγγενείς θυμάτων εξέφρασε ο δικηγόρος άλλων θυμάτων Γιώργος Μπαρτζώκης, που εκδήλωσε την πρόθεσή του να καταθέσει ως μάρτυρας του ανακριτή.

Mιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο κ. Μπαρτζώκης υποστήριξε ότι η μήνυση καθυστερεί τη διαδικασία και εκτίμησε ότι η δίκη θα ξεκινήσει το 2026.

Ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων ανέφερε ότι υπήρξαν πολλά λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι το αλκοτέστ στον σταθμάρχη έγινε 5,5 ώρες μετά το δυστύχημα. Επιπλέον, προχώρησε σε μια αποκάλυψη λέγοντας ότι εντοπίστηκε ένα καπάκι το οποίο «δείχνει» την ύπαρξη δεξαμενής, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης παράνομου φορτίου στο επιβατηγό και όχι το εμπορικό τρένο. Το καπάκι όπως είπε, θα δοθεί σε εργαστήριο για να διαπιστωθεί αν είχε εύφλεκτο υλικό και εν προκειμένου, ξυλόλιο.

Επίσης, ανέφερε ότι με βάση το πόρισμα του ΑΠΘ έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις σε τέσσερις σορούς και δεν υπάρχει δηλητηρίαση.

Να σημειωθεί πως ο δικηγόρος, θα καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης του εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών, στον οποίο έκανε μήνυση η Μαρία Καρυστιανού και άλλες οικογένειες των θυμάτων.

