Σε επιφυλακή βρίσκονται οι σεισμολόγοι οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς την έντονη σεισμική δραστηριότητα που συνεχίζεται ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό.

Στις 11:30 μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε 17 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Αμοργού με εστιακό βάθος 13,9 χλμ.

Η ανάρτηση στο Χ του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου﻿, το οποίο κάνει λόγο για αλλαγή στο σεισμικό μοτίβο, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει και μία πιθανή διέγερση του ηφαιστείου και για ένα ανεξήγητο «θόρυβο» προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, με τους σεισμολόγους ωστόσο να ξεκαθαρίζουν τι συμβαίνει.

Κάποιοι επιστήμονες αρέσκονται να βγάζουν συμπεράσματα που δεν καταλαβαίνουν πόση ζημιά μπορεί να κάνουν σε ένα τόπο που δοκιμάζεται» δήλωσε το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» ο καθηγητής Γεωλογίας Δημήτρη Παπανικολάου, σχολιάζοντας την ανάρτησή του Ευρωμεσογειακού Σεισμικού Κέντρου.

Ο κ. Παπανικολάου επισήμανε ότι είναι συνηθισμένο φαινόμενο να ακούγονται θόρυβοι στους σεισμούς.

«Οι μικροί σεισμοί οι επιφανειακοί εφόσον σπάνε, την ώρα που σπάει το πέτρωμα και δίνει τον σεισμό, η τριβή που κάνει το σπάσιμο είναι που διαχέεται ιδίως μέσα από τη θάλασσα και φτάνει αυτό το βουητό παντού» είπε.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η ησυχία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες «ας ελπίσουμε ότι θα είναι πράγματι κάποια αποκλιμάκωση».

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, επιφυλακτικοί. Θα κάνουμε υπομονή μερικές μέρες να δούμε πως εξελίσσονται τα πράγματα» υπογράμμισε.

Επιπλέον, τόνισε ότι ο πραγματικός κίνδυνος σε περίπτωση σεισμού 6 Ρίχτερ είναι για τη Σαντορίνη. «Ανάφη, Ίος και Αμοργός δεν κινδυνεύουν και από τα 6 Ρίχτερ» είπε.

Καραστάθης: H τεκτονική δραστηριότητα στα ενεργοποιημένα ρήγματα συνδέεται με άνοδο μάγματος

«Η ύφεση συνεχίζεται, όμως πρέπει να παγιωθεί, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η ακολουθία βρίσκεται σε αποδρομή», δήλωσε στο ΕΡΤΝews σήμερα o Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου λέγοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ήταν ήπια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όσον αφορά τη μαγματική δραστηριότητα στη Σαντορίνη o Βασίλης Καραστάθης δήλωσε ότι «η τεκτονική δραστηριότητα στα ενεργοποιημένα ρήγματα συνδέεται με άνοδο μάγματος και την είσοδο ρευστών στις τεκτονικές δομές, γεγονός που συντηρεί τη σεισμική ακολουθία. Παράλληλα, έχει πυροδοτήσει και άλλες γεωδυναμικές διαδικασίες, οι οποίες αξιολογούνται».

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους της εκπομπής ο επιστήμονας «δεν αξιολογούμε μόνο τη σεισμική δραστηριότητα, αλλά και τις παραμορφώσεις του εδάφους, καθώς και όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις ανακοινώσεις μας και να διασταυρώνουμε τα στοιχεία πριν τις δημοσιοποιήσουμε».

Σχετικά με αναφορές από διεθνή σεισμολογικά κέντρα για μικροσεισμούς που αποδίδονται σε μαγματική δραστηριότητα κάτω από τη Σαντορίνη, ο κ. Καραστάθης διευκρίνισε: «Πρόκειται για μια πολύ πυκνή ακολουθία μικροσεισμών που προκάλεσε την αίσθηση μιας συνεχούς δόνησης, κάτι που είναι χαρακτηριστικό στα ηφαίστεια. Ωστόσο, αν εξετάσουμε τα σήματα, θα δούμε ότι πρόκειται για εξαιρετικά μικρά γεγονότα, διαδοχικούς μικροσεισμούς που έδωσαν αυτή την εντύπωση. Η δραστηριότητα αυτή εντοπίστηκε στην περιοχή της Ανύδρου, αρκετά μακριά από το ηφαίστειο της Σαντορίνης».

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου επισήμανε πως «η φύση αυτής της σεισμικής ακολουθίας είναι τέτοια που μας αναγκάζει να διατηρούμε επιφυλάξεις. Πάντα υπάρχουν διακυμάνσεις, αλλά τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ύφεση σε σχέση με τις πρώτες μέρες του φαινομένου. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι». Ωστόσο, σημείωσε πως «η σεισμική δραστηριότητα δεν εξετάζεται μεμονωμένα. Είναι σημαντικό να αξιολογηθούν και άλλοι παράγοντες, όπως οι παραμορφώσεις του εδάφους».

Σε ό,τι αφορά την πιθανή μαγματική δραστηριότητα, ανέφερε πως «φαίνεται ότι η τεκτονική δραστηριότητα στα ενεργοποιημένα ρήγματα συνδέεται με άνοδο μάγματος και την είσοδο ρευστών στις τεκτονικές δομές, γεγονός που συντηρεί τη σεισμική ακολουθία. Παράλληλα, έχει πυροδοτήσει και άλλες γεωδυναμικές διαδικασίες, οι οποίες αξιολογούνται».

Συνολάκης: Καθαρά ηφαιστειακοί οι χθεσινοί σεισμοί

Καθαρά ηφαιστειακούς χαρακτήρισε τους χθεσινούς σεισμούς στη ζώνη Σαντορίνης – Αμοργού ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κώστας Συνολάκης, που ζήτησε να υπάρξει και ευρύτερη σύσκεψη και με ξένους ειδικούς.

«Χθες το βράδυ καταγράφηκαν σεισμοί διαφορετικού τύπου, που υποδεικνύουν ότι ανεβαίνει ηφαιστειακό μάγμα. Αν και οι δονήσεις σταμάτησαν μέσα σε μιάμιση ώρα, ήταν σαφές ότι επρόκειτο για καθαρά ηφαιστειακούς σεισμούς», δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Συνολάκης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, «συνέβη ένα ηφαιστειακό σμήνος το οποίο όπως λένε οι σεισμολόγοι είχε πάρα πάρα πολύ θόρυβο». Πλέον, ανέφερε, οι επιστήμονες εξετάζουν και άλλες παραμέτρους. «Είναι η στιγμή να γίνει μια ευρύτερη σύσκεψη και με ξένους ειδικούς που έχουν εμπειρίες». Και όπως είπε, «δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην εμπειρία του 2011. Πρέπει να συγκρίνουμε το φαινόμενο με δεκάδες άλλες περιπτώσεις για να κατανοήσουμε πού οδηγούμαστε».

Παράλληλα, ο κ. Συνολάκης ανέφερε ότι υπάρχει μείωση της σεισμικής δραστηριότητας, γεγονός που δείχνει βελτίωση της κατάστασης. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε καλύτερα μόνο βάσει του αριθμού των σεισμών. Αν αλλάζει τόσο γρήγορα η φύση τους και γίνονται ξεκάθαρα ηφαιστειακοί, τότε το φαινόμενο πρέπει να επανεξεταστεί», επισήμανε.

Ερωτηθείς για το πώς εκτιμά ότι θα εξελιχθεί το φαινόμενο δήλωσε ότι υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές: «Μπορεί η άνοδος του μάγματος να προκαλέσει το σχηματισμό ενός μικρού ηφαιστειακού κώνου ή να οδηγήσει σε έναν μεγαλύτερο σεισμό».

Νομικού: Να αφήνουμε στην άκρη σενάρια «μεγάλων καταστροφών»

Να αφήνουμε στην άκρη σενάρια «μεγάλων καταστροφών» που οδηγούν μόνο σε πανικό και αβεβαιότητα» ζήτησε σε ανάρτησή της στο facebook η ηφαιστειολόγος, Εύη Νομικού.

Στην ανάρτησή της η καθηγήτρια Γεωλογίας του ΕΚΠΑ σημειώνει ότι η πιθανότητα ενεργοποίησης και του ρήγματος της Ανύδρου παραμένει, με πιθανό μέγεθος σεισμού τα 5,8-6,1 Ρίχτερ. Εξήγησε επίσης ότι η ανύψωση του μάγματος ασκεί τεκτονικές τάσεις στον υπερκείμενο λεπτό φλοιό, με αποτέλεσμα ενεργοποίηση κανονικών ρηγμάτων βαρύτητας, που επιτρέπουν την άνοδο του ρευστού υλικού με διάνοιξη χώρου και δημιουργία ηφαιστειακών φλεβών.

Η ανάρτηση της κ. Νομικού:

«Πώς μπορείς να εξηγήσεις ένα πολύπλοκο γεωλογικό φαινόμενο που εξελίσσεται σε έναν ενεργό θαλάσσιο χώρο όπου η ηφαιστειότητα αλληλοεπιδρά με την τεκτονική; Με ένα σχήμα… τη γνώση δεδομένων πολλών χρόνων ερευνών και τη συνεργασία ξένων και Ελλήνων συνεργατών!

Με βάση λοιπόν τη χρονική εξέλιξη της σεισμικότητας από τα τέλη Ιανουαρίου έως σήμερα και τα γεωφυσικά δεδομένα από τον υποθαλάσσιο χώρο, τόσο στον ανώτερο φλοιό όσο και βαθύτερα από την ανάλυση των μαγματικών σωμάτων, προκύπτει ως πλέον πιθανή αιτία της σεισμικής διέγερσης με σεισμούς μεγέθους 4-5 η διείσδυση μάγματος κάτω από το ήβωμα της Ανύδρου έως βάθος 4 χλμ.

Η ανύψωση του μάγματος ασκεί τεκτονικές τάσεις στον υπερκείμενο λεπτό φλοιό, με αποτέλεσμα ενεργοποίηση κανονικών ρηγμάτων βαρύτητας, που επιτρέπουν την άνοδο του ρευστού υλικού με διάνοιξη χώρου και δημιουργία ηφαιστειακών φλεβών. Η πιθανότητα ενεργοποίησης και του ρήγματος της Ανύδρου παραμένει με πιθανό μέγεθος σεισμού 5.8-6.1. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει (πιθανόν εβδομάδες) όσο συνεχίζεται η τροφοδοσία του μαγματικού θαλάμου με νέο υλικό από το λιθοσφαιρικό μανδύα στο βάθος. Η δυνατότητα παρακολούθησης της περιοχής με συνδυασμό μεθόδων έρευνας θα επιτρέψει την ασφαλή εκτίμηση της όλης εξέλιξης της πρωτόγνωρης γεωδυναμικής διεργασίας!! Και αυτό κάνει όλη η επιστημονική κοινότητα!

Η κίνηση των ρευστών που εξηγούμε αυτές τις μέρες καταγράφηκε κ στους σεισμογράφους πριν λίγες ώρες! Τα επίκεντρα τώρα…εντοπίζονται ξανά στην Άνυδρο!! Μην ξεχνάμε ότι παρόμοιες διεργασίες με κινήσεις ρευστών είχαν καταγράφει κ το 2011-12 χωρίς να έχουμε ηφαιστειακή έκρηξη!!!!! Και σαν φλέβες πάντα τις θαυμάζουμε στη ΒΑ πλευρά της καλδέρας δίπλα στους Επταπαίδες.

Τα ηφαίστεια είναι η αναπνοή του πλανήτη μας και η κίνηση του διάπυρου υλικού στα έγκατα της γης είναι συνηθισμένη διεργασία! Τα παρακολουθούμε λοιπόν και αφήνουμε στην άκρη σενάρια «μεγάλων καταστροφών» που οδηγούν μόνο σε πανικό και αβεβαιότητα».

