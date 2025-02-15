Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τα τελευταία 24ωρα την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και προβλήματα στα οδικά δίκτυα των δύο νησιών.

Ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, έκανε αίτημα να κηρυχτεί ο δήμος εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο κ. Μιχαλάτος, σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (AΔΑ Ρ3Ι546ΝΠΙΘ-8ΦΓ), με εξαίρεση την Κοινότητα Νυφίου και τη ΔΕ Πυλάρου, για την ολοκλήρωση της διαχείρισης των προβλημάτων που είχαν προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα με την ονομασία Ιανός», ωστόσο ζητεί να κηρυχτεί εκ νέου ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης «και να κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός όπως προβλέπεται από την Πολιτική Προστασία σε ακραίες καιρικές συνθήκες».

Η συνεχόμενη έντονη βροχόπτωση στην Κεφαλονιά είχε ως αποτέλεσμα μικρές και μεγάλες κατολισθήσεις, με τις πιο επικίνδυνες να καταγράφονται στο στενό του Πόρου. Στην περιοχή Καρούζα, οι κατολισθήσεις προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα, ενώ στον δρόμο Πόρου-Σκάλας τόνοι λάσπης και πέτρες καθιστούν αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.

Στον κάμπο των Περατάτων, στην περιοχή της Μονής του Αγίου Ανδρέα Μηλαπιδιάς, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν υπερχείλιση ρεμάτων, οδηγώντας σε εκτεταμένες ζημιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντλήσουν νερά από κατοικίες.

Έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας στη Ζάκυνθο

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Τροχαίας Ζακύνθου, το απόγευμα της Παρασκευής απαγορεύτηκε μέχρι την ύφεση των καιρικών φαινομένων και την πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου, η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων οχημάτων:

Στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου Βολιμών από το ύψος του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας μέχρι την διασταύρωση Καλλιθέας

Στη Δημοτική οδό Κατοσταριού Αλυκών περιοχή Τηγάνια

Στη Δημοτική οδό Αλυκών Αλικανά και Στην Δημοτική οδό Αλικανά προς Αμμούδι

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία ζήτησε από τους κατοίκους του νησιού να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

Αιτήσεις για την αποκατάσταση οικοσυσκευών

Η διεύθυνση κοινωνικής προστασίας και υγείας, ενημερώνει τους δημότες του δήμου Αργοστολίου ότι αιτήματα σχετικά με την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών και αποκατάσταση τυχόν ζημίας στην οικοσκευή των νοικοκυριών, από την έντονη βροχόπτωση, μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία της διεύθυνσης κοινωνικής προστασίας και υγείας (Σουηδίας 11 Αργοστόλι) ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: pronoia@kefallonia.gov.gr.

Σε κάθε νοικοκυριό στο οποίο θα διενεργηθεί αυτοψία παραδίδονται:

Αίτηση προς συμπλήρωση

Υπεύθυνη δήλωση προς υπογραφή

Λίστα δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν

Πηγή: skai.gr

