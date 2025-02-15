Συνεχίζονται οι έρευνες του Ωκεανογραφικού Σκάφους Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στην περιοχή Σαντορίνης - Αμοργού, προκειμένου να συλλέξει πρόσθετα δεδομένα για την πληρέστερη κατανόηση της σεισμικής δραστηριότητας που εξελίσσεται.

Το ωκεανογραφικό σκάφος απέπλευσε με πολυμελή ερευνητική ομάδα και κατάλληλο σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό το απόγευμα της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου 2025 και έφτασε στην περιοχή την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2025.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γεωλόγος και διευθυντής Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Δημήτρης Σακελλαρίου, χαρτογραφούν τα ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή Σαντορίνης και Αμοργού, ενώ έχουν πραγματοποιήσει μετρήσεις για αέρια και σε ρήγματα και στον κρατήρα του Κολούμπο.

«Θα είμαστε εδώ σίγουρα μέχρι και την Κυριακή. Εκτός κι αν προκύψει η ανάγκη να μείνουμε και παραπάνω», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σακελλαρίου και προσθέτει ότι ήδη υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις και κάποια πρώτα αποτελέσματα τα οποία θα παρουσιαστούν στις Επιτροπές Σεισμικού Κινδύνου και Ηφαιστειακού Κινδύνου. «Θα τα συζητήσουμε σε συνδυασμό και με τα αποτελέσματα που έχουν και άλλοι συνάδελφοι με τις διάφορες άλλες μετρήσεις που γίνονται ταυτόχρονα», σημειώνει.

Σημειώνεται ότι οι έρευνες του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού περιλαμβάνουν:

Λεπτομερή βυθομετρική και μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων ή δομών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των υποθαλάσσιων ρηγμάτων, την πιθανή εκδήλωση υποθαλάσσιων κατολισθήσεων και την εκτίμηση της επικινδυνότητας των υποθαλάσσιων πρανών σε κατολισθήσεις. Καταγραφή υψηλής ανάλυσης σεισμικών τομών του υποστρώματος του πυθμένα με στόχο την λεπτομερή αποτύπωση του ανώτερου τμήματος των ρηγμάτων που πιθανόν έχουν δραστηριοποιηθεί κατά την τρέχουσα σεισμική διέγερση καθώς και των πιθανών κατολισθητικών φαινομένων. Καταγραφή πρόσθετων σεισμικών τομών μεγάλης διείσδυσης (multichannel reflection seismics) με στόχο την συλλογή περισσότερων δεδομένων για την γεωμετρία των ρηγμάτων σε μεγαλύτερα βάθη (>1-2 χλμ.) κάτω από τον πυθμένα. Μετρήσεις ωκεανογραφικών παραμέτρων (θερμοκρασία, θολερότητα, αλατότητα) και των συγκεντρώσεων ραδιενεργών στοιχείων (π.χ ραδόνιο) στη στήλη του νερού και κοντά στον πυθμένα, με στόχο τον εντοπισμό πιθανής αυξημένης έκλυσης ρευστών (αερίων) από τα υποθαλάσσια ρήγματα της περιοχής.

Ο ερευνητικός πλόας του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ στη περιοχή Σαντορίνης - Αμοργού εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αθηνά εναντίον Εγκέλαδου» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), υλοποιείται από το ΕΛΚΕΘΕ και έχει αντικείμενο την διερεύνηση και χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων ενεργών ρηγμάτων στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του Νότιου Αιγαίου με σκοπό τη κατανόηση και εκτίμηση του σεισμικού δυναμικού τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

