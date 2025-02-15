Βορίδης για Τέμπη: Κανιβαλίζουν τη δικαιοσύνη πριν ακόμη εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση

Η υπόθεση των Τεμπών, η εκμετάλλευση του θέματος από την αντιπολίτευση σύμφωνα με την κυβερνητική προσέγγιση, αλλά και η δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη δικαιοσύνη τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του υπουργού Επικρατείας, Μάκη Βορίδη, στα «Παραπολιτικά 90,1 FM».

Ξεκινώντας από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, «κανονικά αυτή η υπόθεση θα έπρεπε να μας ενώνει όλους. Το αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη είναι κοινό, να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Όσοι έχουν εμπλακεί και έχουν ευθύνες για την πρόκληση αυτής της τραγωδίας, αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τους κρίνει εκείνη, όπως πρέπει», ήταν το εισαγωγικό σχόλιό του.

Άλλο αυτό, όμως, και άλλο ότι «το πράγμα αυτό κατέληξε να εργαλειοποιείται και να αρχίσουν συστηματικές, επιλεκτικές παρεμβάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης», επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείας, που παραδέχθηκε, όπως είπε, ότι η αντιπολίτευση έφερε την κυβέρνηση «σε δυσχερή θέση». Υπό την έννοια, διευκρίνισε, ότι «εδώ γίνεται κάτι εντελώς απαράδεκτο. Από τη μια να παίρνονται επιλεκτικά στοιχεία της δικογραφίας, η οποία είναι μυστική και δεν επιτρέπεται ούτε να γίνεται αντικείμενο δημοσίου διαλόγου, ούτε οι πολιτικοί να παίρνουν θέση. Κι από την άλλη, η κυβέρνηση να μην μπορεί να ανοίξει το στόμα της, γιατί αν το κάνεις, σου λένε ότι παρεμβαίνεις στην ανάκριση». Αλλά, συνέχισε, κι «αν δεν μιλήσει, είναι εκτεθειμένη στη χυδαιολογία, τη λασπολογία που έχουμε ακούσει όλο το προηγούμενο διάστημα».

Εν συνεχεία, αναφορικά με τη «θεωρία της συγκάλυψης», ο υπουργός Επικρατείας διερωτήθηκε αν είναι δεδομένο ότι υπήρχε παράνομο φορτίο. «Όχι, είναι αντικείμενο της ανάκρισης. Τώρα βγαίνουν κάποια βίντεο, σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχει φορτίο. Αύριο μπορεί να βγει κάτι άλλο, εγώ δεν παίρνω θέση ως προς αυτό», εξήγησε και προσέθεσε ότι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, «ο άγνωστος φορτωτής έχει μια άγνωστη σχέση με την κυβέρνηση, που την οδηγεί να κάνει συγκαλυπτικές ενέργειες, αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε δύο χρόνια τώρα».

Ενώ έδωσε και προέκταση στο θέμα, λέγοντας πως είναι «καταστάσεις που είχαμε ζήσει με τη «μικρή Μαρία στον Έβρο, με τη σκευωρία της Novartis. Όλα αυτά κατέρρευσαν εν συνεχεία». Εν κατακλείδι, «είναι άθλιο και χυδαίο, χωρίς το παραμικρό στοιχείο, να εκτοξεύεται αυτή η βαρύτατη κατηγορία στην κυβέρνηση περί συγκαλύψεως».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με την οποία έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, ο υπουργός Επικρατείας την χαρακτήρισε (τη δήλωση) «απαράδεκτη». Και αυτό, γιατί όπως επιχειρηματολόγησε, μιλά για «κλονισμό της εμπιστοσύνης στο θεσμό». Μάλιστα, ο Μ. Βορίδης υποστήριξε ότι κανιβαλίζουν τη δικαιοσύνη πριν ακόμη εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση. Διερωτήθηκε δε, αν ο κ. Ανδρουλάκης, από τη θέση, μάλιστα, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει πως έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, στην κυβέρνηση, στο Κοινοβούλιο, στους πολιτικούς θεσμούς, «πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η κοινωνία μας για να επιλύσει τις διαφορές;».

Το αποτέλεσμα θα είναι «να μπούμε στη λογική των δικαστικών αποφάσεων που βολεύουν την αντιπολίτευση», σημείωσε και συνέχισε: «Όταν οι ανεξάρτητες αρχές παίρνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν το πολιτικό σχέδιο του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι πολύ καλές οι Ανεξάρτητες Αρχές. Αν έχουν μια διαφορετική προσέγγιση και δεν πάρουν την απόφαση που εξυπηρετεί το πολιτικό σχέδιό του, είναι χειραγωγούμενες από την κυβέρνηση». Τέλος, αν αποδέχεσαι την ανεξαρτησία των Αρχών και της δικαιοσύνης, «μπορείς να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις με μια απόφαση αλλά δεν φθάνεις στη θεσμική αμφισβήτηση». Η κατάληξη θα είναι, συμπέρανε, να μην υπάρχει «κοινός τρόπος να λύσουμε τα θέματά μας κι αυτό είναι βαθιά υπονομευτικό της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας».

Για τη διένεξη του ΠΑΣΟΚ με την εφημερίδα «Παραπολιτικά», με αφορμή τον τρόπο που το έντυπο ερμήνευσε τις δηλώσεις των κ.κ. Γερουλάνου και Δούκα, ο κ. Βορίδης αφού σημείωσε ότι έχει διαβάσει τα κείμενα των δύο κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην εφημερίδα, κατέθεσε την άποψή του ότι «επισημαίνουν μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση επί ζητημάτων τακτικής του ΠΑΣΟΚ. Επίσης άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Νικητιάδη κ.α. για το θέμα της δικαιοσύνης, είναι σαφές ότι παίρνουν μια απόσταση». Έκανε, εξ άλλου, λόγο για «σοβαρό εσωτερικό ζήτημα» του ΠΑΣΟΚ.

Με τη φράση επίσης, «καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε», επιχειρηματολόγησε ότι «ούτε οι δημοσιογράφοι φταίνε ούτε ο Νίκος Ρωμανός», που παρενέβη στο ζήτημα. «Δεν μπορούν να μετακυλίσουν το εσωτερικό ζήτημά τους ούτε στην πλευρά της ΝΔ ούτε στην πλευρά των δημοσιογράφων», ήταν το καταληκτικό σχόλιό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

