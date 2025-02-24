Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, το απόγευμα της Δευτέρας, λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σακούλα που έχει εντός της φυτίλι, εκρηκτική ύλη και πυροκροτητή. Η σακούλα εντοπίστηκε σε πεζοδρόμιο έξω από ταβέρνα, που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) που εξουδετέρωσε τον μηχανισμό αποσυναρμολογώντας τον.

Ο μηχανισμός μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για να ελεγχθεί για τυχόν αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ.

Σημειώνεται ότι η κλήση για το ύποπτο αντικείμενο έλαβε χώρα περίπου στις 17:30 το απόγευμα.

